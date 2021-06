Meleg házaspár a Szezám utcában

A szövetség vizsgálta, hogy Neuer, a németek kapitánya nem provokálni akart-e, amikor két meccsen is szivárványszínű karszalaggal lépett pályára, ám a szervezet becsukja a szemét, amikor a magyar szurkolók majomhuhogást hallattak és náci módra lendítették karjukat.

Frankfurter Rundschau A kommentár az „Értékek iránytűje" címmel rámutat, hogy a szivárványszín állásfoglalás a korszerű és emberi értékek mellett, és bizonyosan nem sértés. A sport célja, hogy összehozza az embereket, ne pedig elválassza őket egymástól. Hanyagolnia kell a politikát, nem szabad megengednie, hogy az bekebelezze és a visszaéljen vele a maga céljaira. Az UEFA mindig ezt hangoztatja, amikor valamilyen kényes helyzet áll elő, mint most a magyar-német találkozó előtt. Csak éppen a sport nem lehet politikamentes, hiszen a szövetségek már rég feladták a semlegesség elvét. Kezdve azzal, hogy a rendezési jogot olyanok is megkaphatják, akik despotaként az esemény fényében sütkéreznek, miközben saját ügyüket forszírozzák általa. Az UEFA vizsgálta, hogy Neuer, a németek kapitánya nem provokálni akart-e, amikor két meccsen is szivárványszínű karszalaggal lépett pályára, ám a szervezet becsukja a szemét, amikor a magyar szurkolók majomhuhogást hallattak és náci módra lendítették karjukat. Merthogy a szövetség teszi a szépet Orbánnak, aki sportrendezvények házigazdájaként igyekszik visszaszerezni helyét Európában, miután társadalmilag lejáratta magát. Ugyanakkor a német szövetség kapcsán az a megfigyelő érzése, hogy nemigen szeretne tengelyt akasztani a sportág európai vezetőivel, és Magyarországgal. De miért is nem?

Die Zeit Az UEFA hírek szerint arra hivatkozva nem akar hozzájárulni a müncheni Allianz Aréna szivárványszínű megvilágításához, mert saját szabályzata alapján ilyen célokra csak a szövetség, illetve a két részvevő nemzeti színeit lehet kivetíteni. Erről a Bild Zeitung értesülése alapján számol be az újság. Hivatalos megerősítés még nincs, de a német szövetség szóvivője azt mondta, hogy az európai szervezet előírja a pontos designt, és ahhoz igazodni kell. De azt esetleg meg lehet csinálni, hogy az ominózus világítást más napon kapcsolják be. Úgy tudni, hogy ez a dátum a jövő hétfőn lenne, mert akkor van a melegek európai napja. Történetesen aznap nem rendeznek mérkőzést a bajor fővárosban.

Süddeutsche Zeitung A német kormány egyetért azzal, hogy Münchenben holnap este az Allianz Aréna megvilágításával tiltakozzanak a nemi kisebbségek hátrányos megkülönböztetése ellen. Berlinben a Merkel-kabinet szóvivője kijelentette, hogy a döntés joga ugyan az európai szövetségé, de a szivárványszínű zászló azt jelzi, hogy az egymás iránti tisztelet politikáját támogatjuk, és abban nincs helye a melegekkel és a többi LMBT-csoporttal szembeni diszkriminációnak, aminek azok hosszú időn át ki voltak téve. Seibert hozzátette: ezzel a véleménnyel alighanem egyetért a nagy többség. A német nemzeti 11 nevében Goretzka úgy nyilatkozott, hogy a világ most pontosan láthatja, a labdarúgók sokszínűséggel kívánnak megálljt parancsolni a rasszizmusnak és a homofóbiának. A Bayern játékosa emlékeztetett arra, hogy már egy új nemzedék van a pályán, olyan, amely politikai meggyőződéstől függetlenül foglalkozik társadalmi témákkal és ily módon hitelesebb, mint sok szövetség, a maga erőltetettnek tűnő kampányával. Ugyanakkor kívánatosnak nevezte, hogy az európai és a német szövetség jelölje ki a kereteket, mert nem volna jó, ha a politika eszköznek tekintené a sportot. Ám a középpályás szerint teljesen képtelenség volna, ha neki és társainak bocsánatot kellene kérniük azért, amit képviselnek. Épp ezért folytatják, amit elkezdtek.

Die Welt A szélsőjobbos német AfD elnökhelyettese felháborodottan fogadta, hogy a tolerancia és a nemi, illetve társadalmi sokszínűség jelképeként szerda este különleges megvilágítást kapna a Bayern Aréna. Storch szerint a célpont a szabad és demokratikus módon megválasztott magyar kormány, egyébiránt pedig Németországban rossz hagyománynak számít, hogy a sportot politikai propagandára használják – tette hozzá. Majd úgy folytatta, hogy az elképzelés nem csupán az UEFA szabályozásába ütközik, hanem igencsak demokrácia-ellenes.

Die Zeit Voltaképpen az UEFÁ-nak végtelenül hálásnak kellene lennie, amiért a nyár a fertőzések számának csökkenését hozta és így nem bizonyosodott be, amit a virológusok állítottak, hogy ti. az egész Eb megtartása őrült ötlet. Ám mivel a britek az egyre terjedő delta-variáns miatt nem akarják engedélyezni a korifeusok, szponzorok beutazását a döntőre, most alternatív helyszínként felvetődött a magyar főváros. Budapesten nem veszik olyan komolyan a biztonsági előírásokat, egyes képek alapján úgy látszik, mintha ott már véget ért volna a járvány. Orbán jó és megbízható barát a földrész futballszervezete számára. Migránsokat ugyan nem szívesen enged be, de ez nem vonatkozik a labdarúgás menekültjeire. Már a Bajnokok Ligájában is beugrott helyszínként, pedig az országot igencsak letarolta a járvány. A szövetséget a jelek szerint az sem zavarja, hogy Orbán szembemegy az UEFA kampányával, mert éppen nem a toleranciát és a sokszínűséget hirdeti. De az sem gond, hogy előtérben vannak az ultrák, jóllehet a Carpathian Brigade nyilvánvalóan félkatonai neonáci csoport. Orbán provokációról beszélt, amikor az előkészületi mérkőzésen az írek letérdeltek a rasszizmus elleni küzdelem jeleként. Amúgy az európai szövetség büszke arra, hogy az EB torna „mindenki számára".

Spiegel Ez az Európa Bajnokság lerántja az álarcot az UEFÁ-ról, hiszen az a homofób Orbán-rezsimmel ölelkezik, vizsgálatot indít Neuer ellen, mert az szivárványszínű karszalagot viselt, ugyanakkor nyomást gyakorol Londonra. Azaz látszik, mennyire képmutató a szövetség. A főtitkár, Ceferin már hónapokkal ezelőtt feltette a hüvelykszorítót, amikor több rendező várost is rá akart venni, hogy ne legyen létszámkorlátozás a mérkőzések során. Aki ellenállt, az röpült a rendezők sorából, mint Dublin és Bilbao. Most a britek vannak soron, mert delta-változat ide vagy oda, ha nem léphetnek be az országba minden akadály nélkül a sportfunkcionáriusok, a támogatók, a VIP-figurák, akkor szó sem lehet az elődöntő és a döntő megrendezéséről. Felkészül: Budapest. A járvány szempontjából a múlt héten veszélyes volt a budapesti közeg, nem beszélve a sok militáns és szélsőjobbos szurkolóról. De már az ijesztő volt, ahogy 25 ezer ember a stadionhoz vonult. Ám a müncheni aréna aligha borul szivárványszínbe, úgy hírlik, az UEFA nem szeretné megsérteni Orbánt. De hát a szervezet mostanában csak még közelebb került a tekintélyelvű magyar, orosz és azeri rendszerhez.

Der Standard Magyarország esetében az UEFA nem azzal bújt ágyba, aki megérdemelné – mutat rá az elemzés, hozzátéve, hogy a szövetség pedig most megtehetné, hogy közeli barátjának az orrára koppint a szivárványszínű világítás engedélyezésével. Hiszen lépten-nyomon azt hangoztatja, hogy küzdeni kell a homofóbia és a rasszizmus ellen. Már ha úgy diktálja az érdeke. Még az alapszabályzatot is módosították ennek érdekében. Más körülmények között nem volna gond az sem, hogy szivárványszínű legyen a müncheni stadion borítása. De hát Magyarországról van szó és annak vezetése pont nem kedveli ezt a színösszeállítást. Az LMBT-közösség az orbáni ellenségkép-politika egyik fő áldozata, a kisebbségek féléves ritmusban vesztik el jogaikat. Orbán évek óta azzal nyeri a választásokat, hogy két részre szakítja a társadalmat, amit alátámaszt a sok összeesküvés-hazugság, valamint a járszalagra vett sajtó. A müncheni gesztus jelzés volna a támadás alatt álló magyar kisebbségeknek. Viszont ha Budapestre viszik a döntőt, az igencsak erős kézizálogul szolgálhat a kormányfő számára. Az UEFA most választás előtt áll: vagy helyre teszi szövetségesét, vagy térdre borul a reakciós politika előtt. Hogy ilyen helyzetbe kényszerül, az azt bizonyítja, hogy túl sokáig hamis nagyságokkal virgonckodott az ágyban.

NZZ Hogy a német kapitány szivárványszínű karszalaggal játszott két mérkőzésen is, abban nem nehéz felfedezni a szolidaritás kinyilvánítását a magyar melegek iránt. De hogy lépése ekkora gondokat vet fel, abban fölöttébb ludasak a futballszövetségek, mert évek óta nem mondják meg, mi a teendő, amikor politikai üzenetekről van szó a stadionokban. Neuert az UEFA most azzal mentette fel, hogy jó ügyet szolgált, de ezek szerint nem a tény, hanem a szándék a fontos, így a normák helyére az értelmezés lép. Arról nem beszélve, hogy erősen megítélés dolga, mi számít jó szándékúnak. A kontinentális szervezet persze imamalom-szerűen ismételgeti, hogy a tisztelet mindennél fontosabb, meg hogy nem lehet elfogadni a rasszizmust. Csak éppen teljesen üres üzenetként hat. A szövetségek ily módon nagy dilemmában vannak, mert saját maguk játszottak közre abban,, hogy erkölcsileg átsavasodjon a sport. Hogy ez azután hová vezet, azt nem tudni. Mindazonáltal sokba nem kerülne megbírálni a magyar vezetés homofóbiáját. És könnyen megfelelő színbe lehet borítani egy stadiont is. Ám minden ilyen alkalomkor politikai értelmezés színtere lesz adott aréna, és ennek véget kellene vetni.

FAZ Orbánt mindenki bírálhatja, csak meg kell választani a módját, viszont ha a politikát hivatalosan beviszik a sportba, akkor az elvesztené a népeket összekapcsoló funkcióját. Hogy a müncheni városi tanács jót akar, az nem kétséges, mert tiltakozni kell a magyar miniszterelnök irányvonala ellen. Hiszen az uralma autoriter vonásokat ölt, az igazságszolgáltatással, a médiával, a tudománnyal és a kisebbségekkel szemben. Márpedig ez ellen fel kell emelni a hangot, ami magában foglalja az EU hivatalos eljárását. Aki ugyanis nem tartja be az alapvető normákat, annak számolnia kell az unió reakciójával. Csakhogy nem mindegy a forma, főleg a sportban nem. Hiszen Magyarország kivívta az Eb-szereplés jogát, így a többiekkel azonos jogok illetik meg. Mindenki kifejezheti véleményét Orbánnal szemben a játék során, de hogy a müncheni stadiont miként világítsák meg kívülről, az több mint ízlés dolga, mivel egyértelműen a magyar politika, és ily módon az egész ország ellen irányul. Azaz átpolitizálja a kérdést. Egyébiránt lehetne kifogást támasztani Lengyelországgal, Németországgal és Angliával szemben is. Az EB azonban nem nevelő intézet.

Die Welt Nem ért egyet a müncheni városvezetés tervezett kiállásával az LMBT-ellenes magyar politikával szemben a Tetthely c. német bűnügyi tévésorozat rendezője. Tom Bohn szerint a gesztus hazug, mert a német labdarúgásnak előbb a saját