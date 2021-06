Magyar nőket kényszerített külföldön prostitúcióra egy szolnoki pár

Egy szabadstrand öltözőjénél, sapkába épített kamerával vette fel a kiskorú lányokat a férfi, aki beismerte tettét. Élete végéig eltiltották a gyermekektől.

A Győri Járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki gyermekpornográfia bűntettében és őt – halmazati büntetésül – 2 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és három évre a közügyek gyakorlásától is eltiltotta – olvasható a bírósági portálon . A hétfőn kihirdetett ítélet szerint egyben a férfit továbbá minden olyan foglalkozástól és egyéb tevékenységtől végleges hatállyal eltiltotta, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. Mint írták, a férfi 2019 nyarán az interneten egy integrált kamerával ellátott baseball sapkát vásárolt azzal a céllal, hogy a sapkába rejtett kamerával az érintettek tudta nélkül, titokban készítsen kép- és videofelvételeket. Attól kezdve csaknem egy éven át Győrben az Aranypart II. elnevezésű szabadstrand kültéri öltöző kabinjában rendszeresen készített jellemzően gyermekkorú, 9-14 év közötti lány sértettekről pornográf tartalmú kép- és hangfelvételeket. A felvételek készítése során megvárta, hogy a lányok bemenjenek a kabinba, s onnan, vagy a dupla kabin szomszédos öltözőjéből, illetve a kabin mellől a földre dobott sapkával, sőt az öltöző kabin falán fúrt lyukon keresztül kamerával rögzítette, ahogy öltöznek. Az esetről, illetve a férfi lebukásáról korábban a Népszava is beszámolt. A bíróság kiemelte, hogy „a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló pornográf felvételeket a vádlott célzatosan nemi vágyának felkeltése és kielégítése érdekében készítette”. A férfi egy év alatt összesen 63 gyermekpornográf felvételt készített és tárolt a telefonján, digitális adathordozókon, illetve laptopján, amelyen további 91 ugyanilyen tartalmú, mások által készített, internetről letöltött kép- és videófelvételt is találtak. Győri Járásbíróság előkészítő ülésén a vádlott a bűncselekmények elkövetését elismerte és lemondott a tárgyalás jogáról. Ezt a bíróság elfogadta, azonban a vádlott terhére különös nyomatékkal értékelte „az elkövetés kitartó, fondorlatos és gátlástalan elkövetési módját, azaz, hogy a vádlott 1 éven keresztül titokban és rejtve készített video- és képfelvételeket gyermekkorúakról”. Hozzátették, hogy ezek a bűncselekmények a helyi lakosság köznyugalmának tartós és súlyos megzavarását eredményezte. Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az ítélet elsőfokon jogerős.