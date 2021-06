Kubában előállították az első latin-amerikai koronavírus elleni védőoltásokat

Az uniós nyomozó- és vádhatóság vezetője szerint a korrupciós ügyek felderítése ezután sem lesz könnyebb, és olyan, hogy „tiszta ország”, nincs is.



Nincs elég embere a nyomozásokhoz az Európai Ügyészségnek (EPPO) – erről beszélt a Wall Street Journalnak adott interjújában a román Laura Codruța Kövesi, az új uniós nyomozóhatóság vezetője, akit tavaly választottak meg a 2021 júniusában elindult Európai Ügyészség élére. amihez az Európai Unió 27 tagállamából 22 csatlakozott. Míg Svédország már jelezte utólagos csatlakozási szándékát, Dánia eleve nem vesz részt az uniós bel- és igazságügyi együttműködésben, Írország, Lengyelország és Magyarország viszont igen – viszont ők sem csatlakoztak még az Európai Ügyészséghez. Ráadásul a már csatlakozott tagállamok esetén sem teljesen olajozott a működés: Szlovénia például nem delegált eddig a saját részükről ügyészt az EPPO-ba, így Codruța Kövesi szerint a korrupciós ügyek felderítése is nehezebb lesz az országban:

„Ez a szlovén hatóságok együttműködési képességének a hiányát jelzi. Ha beszállsz valamibe, együtt kell működni, nem pedig bonyolítani a dolgokon. (...) A szlovén ügyész hiánya miatt lesznek ügyek, amiket félre kell rakni, holott az Európai Ügyészség azért jött létre, hogy senki ne rakhasson félre ügyeket.”

Codruța Kövesi egy februári konferencián és most is megjegyezte, hogy az új uniós költségvetés és az ehhez kapcsolt helyreállítási alap forrásai miatt megnőhet a korrupciógyanús esetek száma is, és ebben bármelyik ország érintett lehet:



„Szerintem nincs olyan, hogy tiszta ország. Azokban a tagállamokban, ahol nem volt olyan magas az esetek száma, még nem jelenti azt, hogy tiszta országokról beszélhetünk.”