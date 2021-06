Női alkotók művei árveréseken

Értelmezhető, érthető, és megfogható művészet: tizenhárom alkotó szobra látható a magántámogatással létrejött Káli Art Parkban.

A kortárs szobrászatot fókuszba állító, rendhagyó projekt indult útjára a Balaton-felvidéki Köveskálon: az értékteremtést, értékmegőrzést célul kitűző Káli Art Inn tulajdonosainak kezdeményezésére, magánmecenatúra keretében jött létre a Káli Art Park szabadtéri szoborpark, amely kortárs művészek alkotásait vonultatja fel. A panzió parkjában látható műveket pályázat során választották ki: a hattagú zsűri – Topor Tünde, művészettörténész, Petrányi Zsolt, művészettörténész, Szabó Ádám, szobrászművész, Molnár Júlia, a Káli Art Inn Kft. tulajdonosa, Héjja Róbert, tulajdonos, a Káli-medence turisztikai egyesület elnöke, valamint Tóth Pál Sándor, art consultant, műtárgykezelő – több mint két tucat benyújtott munka közül tizenhármat jelölt ki, amelyek ingyenesen megtekinthetők. A legjobbnak ítélt alkotás kapja az egymillió forint értékű Káli Art Díjat, és a művet a panzió tulajdonosai megvásárolják: állandó helye lesz a parkban, s a tervek szerint évről évre újabb munkák társulhatnak majd hozzá.



Színes látásmódok

Molnár Júlia elmondta: a Káli Art Inn falain is képzőművészeti alkotások szerepelnek, mivel Héjja Róberttel a kezdetektől szívügyüknek tekintik a művészeteket. – Korábban impulzusszerűen kezdtünk el képeket gyűjteni, ám aztán úgy gondoltuk, tanulni is szeretnénk e területről. Elvégeztünk egy kortárs képzőművészeti képzést, ahol megismerkedtünk Tóth Pál Sándorral, s megkértük, segítsen a meglévő gyűjteményünket felértékelni, rendszerezni. Beszélgettünk arról, hogy szeretnénk a kortárs művészetbe mecénásként, pártolóként is bekapcsolódni, elkezdtünk ezen gondolkodni. Hamarosan felmerült a szobrászat, amely bizonyos mértékben elhanyagolt terület – beszélt az indulásról az egyik ötletgazda, s egyúttal hangsúlyozta, hosszú távra, legalább tíz évre tervezik a projektet. A szoborpark a legkülönfélébb műveket, technikákat jeleníti meg. Kiemelkedően színes és játékos pontja a térnek Bojti András Kék Moholynk című munkája, míg dinamikus és egyszerre drámai Szabó Menyhért gumiból készült Artwork című alkotása. Izgalmas darab az emberi civilizációt és a természeti világot párhuzamba állító Mérleg, Gilly Tamás műve, s meghatározó az ugyancsak a természetre reflektáló Nádsziget című, egy darabból öntött beton szobor, Mindák Gergely munkája. Az alkotó lapunknak elmondta: többnyire olyan struktúrák inspirálják, amelyek a természetben megfigyelhetőek, ilyen volt a nád is. – A náddal kapcsolatban van valamilyen zsigeri érzésem: a nádas belseje titokzatos hely, és ez a titokzatosság valamiért vonzó számomra – nyilatkozta. Annak kapcsán, mennyire jelenik meg ez a természetközeli látásmód a kortárs szobrászatban, Mindák Gergely kifejtette: kérdéses, hogy a kortárs művészeti párbeszéd milyen mértékben távolíthatja el az eredeti alkotói érzeteket az ihletforrásoktól, s mennyiben befolyásolhatják külső elvárások az alkotói folyamatokat, ugyanakkor úgy érzékeli, mégis van relevanciája a természetből származó inspirációnak – hiszen ez mindenkire hat valamilyen módon.

Használni is szabad

A pályázat legjobbja Cseh Lili interaktivitásra ösztönző, Egem című munkája lett, amely az alkotó szándéka szerint a nagyvárosi lét élményét, az égbolt-hiányt idézi meg: a piros lemezből készült fülkébe ülve a néző egy nyíláson át tekinthet a bekeretezett égre. – Ez egy konkrét városi látvány, a lakásunk ablakából így lehetett látni az eget. Izgalmasnak találtam ezt az alapélményt egy szoborban megfogalmazni, és a szoborba ilyen módon bevonni a valóságot is – mondta lapunknak az alkotó. Kiemelte: érdekes kérdés, hogy mennyire működhet az alkotás, merik-e majd használni a látogatók. Ám a szoborpark szerinte ezért is jó kezdeményezés, mert nyitott és bárki számára szabadon bejárható, közelebbről megismerhetők a munkák. – Nagyon kellenek az ilyenek a kortárs szobrászatnak, s még több kellene. Bízom benne, hogy ez az irány megmarad, erősödik, és egyre több lehetőségük lesz az embereknek szobrokkal találkozni – részletezte. Noha a pályázatra már elkészült alkotásokkal lehetett jelentkezni, akad a művek közt a jelenünkre közelről reagáló is, mint Szirmai Nóra Proxemika című munkája, amely a személyes tér kézzelfogható interpretációját adja a 2020-as évre reflektálva. – A cím jelentése nem más, mint a kommunikáció és a hétköznapi tevékenységek során a személyek között betartott távolság. Az acélból készült forma egy apró rovar szárnyának sokszoros nagyításából épül fel, létrehozva egy gyakorlatilag megközelíthetetlen zárt teret. A szárny, mint a szabadság szimbóluma, körülöleli a láthatatlan teret, melyet az utóbbi időben kivételes figyelemmel kell távol tartanunk egymástól – beszélt a művész a szoborról, hangsúlyozva: kifejezetten fontos szerinte, hogy a kortárs művészet reagáljon a világ történéseire.

Lerombolni a gátat