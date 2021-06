Putyin szerint Krím valójában kilépett Ukrajnából

Nina bemutatja bátyját, Dave-et és annak férjét, Franket, akiknek van egy lányuk, Mia. Big Bird és Elmo is csatlakozik, hogy együtt ünnepeljék meg a Családok Napját.

A Szezám utca friss epizódja is mutatja, hogy milyen változások mentek végbe a világban az elmúlt fél évszázadban. A 60-as évek vége óta futó, világszerte népszerű gyermekműsor tavasszal is váratlant – vagy éppenséggel régóta vártat – húzott, amikor két fekete Muppett Show figurával magyaráztatta el az ovis korosztálynak, miért vannak sötétebb és világosabb arcú emberek. A gyermekeknek a homoszexualitás jelenségétől való „megóvásának” jobboldali narratívája korántsem új. A televíziós prédikáció műfajának egyik jeles képviselője, a néhai Jerry Falwell tiszteletes 1999-ben még a Teletubbies című, a bölcsődés korúaknak készült brit sorozatban is veszélyt látott. Szerinte a négy mesefigura közül az egyik, Tinky Winky nem véletlenül lett lila, ráadásul a fején a melegekre utaló, háromszög alakú antennát visel és legtöbbször retikül van nála, ami a homoszexualitás elfogadhatóságát sugallja az éppen beszélni tanuló kicsiknek. Az alkotók szerint mesealakjaiknak nem volt nemük, de ez nem akadályozta meg Falwellt kampányában, amely mellesleg növelte ismertségét és anyagilag is jövedelmezőnek bizonyult. Az ugyanakkor tény, hogy a leszbikus és meleg párkapcsolat mára széles körben elfogadott lett, a legtöbb keresztény közösség is elfogadhatónak tartja a meleg vagy leszbikus párok jogát a gyermekneveléshez. Egy tavalyi felmérés szerint az amerikaiak 70 százaléka támogatja az egynemű párok jogát az örökbefogadásra és az ilyen párok 15 százaléka nevel gyermeket. A változás társadalmi értelemben szinte robbanásszerű: 1962-ig még mind az 50 amerikai tagállamban bűncselekménynek számított a homoszexuális nemi aktus, George W. Bush pedig még 2004-ben is az egyneműek házasságának alkotmányos tilalmának ígéretével kampányolt – és nyert. 2016-ban azonban gyakorlatilag már fel sem merült a kérdés, sőt, Donald Trump a kampány során azzal büszkélkedett, hogy ő az LMBTQ-közösség legnagyobb barátja. Tavaly Pete Buttigieg személyében először indult melegségét nyilván vállaló politikus az egyik nagy párt elnökjelöltségéért, s bár nem lett belőle elnök, közlekedési miniszterként most ő az amerikai történelem első nyíltan meleg tárcavezetője. Igaz, előtte már Trump kabinetjének is volt nyíltan meleg tagja, ám Richard Grenell "csak" megbízott hírszerzési igazgató volt, így az ő jelölését nem kellett megszavaznia a szenátusnak. A Gallup télen végzett felmérése szerint az amerikaiak 5.6 százaléka vallja magát leszbikusnak, melegnek, biszexuálisnak vagy transzneműnek (2017-ben ez az arány még csak 4.5 százalék volt). A közvélemény-kutatás során a megkérdezett 15 ezer felnőtt 86.7 százaléka mondta magát heteroszexuálisnak, 7.6 százaléka pedig megtagadta a választ. Az LMBT-közösséghez tartozók 54.6 százaléka biszexuális, 24.5 százaléka meleg, 11.7 százaléka leszbikus és 11.3 százaléka transznemű (több kategóriát is be lehetett jelölni). A teljes lakosságra kivetítve ez azt jelenti, hogy az amerikai felnőttek 3.1 százaléka biszexuális, a melegek aránya 1.4, a leszbikusoké 0.7, a transzneműeké 0.6 százalék. És mindennek vajmi kevés köze van a Szezám utcához vagy a Teletubbieshoz.