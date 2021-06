Eriksennek van esélye a folytatásra

A holland válogatott Daley Blind az élő példa arra, hogy egy kardioverter-defibrillátor nem szab gátat a profi pályafutásnak.

Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja már otthon lábadozik azt követően, hogy múlt csütörtökön kardioverter-defibrillátort ültettek a mellkasába. A 29 éves labdarúgó még az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, a finnek elleni mérkőzés első félidőjének vége előtt esett össze a pályán, szívét defibrillátorral indították újra a helyszínen. Az eset után egyből azt kezdték el találgatni, hogy Eriksen pályafutása véget ért-e, ugyanakkor a holland válogatott védője, Daley Blind az élő példa arra, hogy igenis van remény a folytatásra. A most 31 éves futballista még 2019-ben lett rosszul egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ugyan szédült, mégsem kért cserét. Később a vizsgálatok során szívizomgyulladást diagnosztizáltak a futballistánál. Az orvosok akkor ugyanúgy döntöttek, mint Eriksen esetében, Blind mellkasába beültettek egy kardioverter-defibrillátort, amely folyamatosan ellenőrzi a szívritmust, és amennyiben túl lassú szívműködést érzékel, elektromos impulzusok leadásával képes a megfelelő pulzusszámot biztosítani. Az immáron 80-szoros válogatott futballista folytatta pályafutását, két hónappal a műtét után lépett először újra pályára. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy múlt augusztusban összeesett az Ajax egyik felkészülési mérkőzésén. A játékos nem vesztette el az eszméletét és végül saját lábán hagyta el a pályát. Utóbb kiderült, a rosszullétet az okozta, hogy szívverését szabályozó készülék egy rövid időre kikapcsolt. Blind is részt vesz az Európa-bajnokságon, s épp az Eriksennel történtek másnapján játszotta első mérkőzését a holland csapat. A rutinos futballistát személyes tapasztalatai miatt nagyon megviselték a látottak, ráadásul Blind és Eriksen hosszú évekig együtt focizott az Ajaxban, barátként tekintenek egymásra. A hollandok több poszton is bevethető játékosa éppen ezért azon is elgondolkozott, hogy másnap nem lép pályára, de végül vállalta a játékot. „Elsősorban a mentális akadályt kellett leküzdenem – árulta el később Blind. – Büszke vagyok rá, hogy megcsináltam. Határozottan elgondolkoztam rajta, hogy kihagyom a meccset. A képek és az átélt pillanatok nagy hatással voltak rám, ezek miatt nem is aludtam túl jól. Ahhoz, hogy túllendüljek az egészen, tényleg nagy lelki akadályon kellett túllépnem” – folytatta. Hozzátette, részben azért is döntött a játék mellett, mert tudta, hogy ezzel a csapattársait is ösztönzi, emellett pedig tisztában volt vele, hogy az orvosok szerint is biztonságban van. „Amikor ugyanez történt velem, az egész világ azt mondta, hogy játékosként véget ért a pályafutásom, soha többé nem fogok játszani. Nézzék meg, hol vagyok ma, ezért azt üzenem mindenkinek: hagyják most békén Christiant! Én úgy éreztem, hogy készen állok, jól éreztem magam, hogy visszatérjek. A kórház orvosaitól és az Ajax orvosi stábjától is zöld utat kaptam, így nem volt ok arra, hogy ne játszhatnék újra a legmagasabb szinten. A legfontosabb az, hogy mentálisan rendben legyek, nem volt bennem félelem. Hihetetlenül boldog voltam, amikor újra részese lehettem a csapatnak” – folytatta Blind, aki szerint az orvosok visszajelzései után Eriksen mentális állapotán fog múlni, hogy vissza akar-e térni a profi futball világába. Eriksen jelenleg az olasz bajnok Inter játékosa, amennyiben vissza akar térni a pályára, akkor minden bizonnyal klubot kell váltania, mert Olaszországban nagyon szigorúak a szabályok. „Olaszországban az emberek nem vehetnek részt sporteseményeken, ha súlyos szívproblémát diagnosztizálnak náluk” – nyilatkozta a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat kardiológus specialistája, dr. Scott Murray a DailyMailnek. – Ez a törvény, több mint 20 éve így van ez és ennek köszönhető csökkent a szívrohamban meghaló futballisták száma három százalékról egy százalék alá” – tette hozzá.