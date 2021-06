Napi vírus: Meghalt 8 Covid-beteg, 91 új fertőzöttet regisztráltak

Négy évvel ezelőtt három autóból álló konvojjal vonulva keresett fel vállalkozókat azt ígérve: "kijár" nekik uniós támogatásokat.

Kísérete néhány tagját olyan ruhába öltöztette, mintha terrorelhárítók lennének. A feketeruhásokat fel is fegyverezte, ám utóbb kiderült, hogy Kőrös emberei a valóságos pisztolyhoz a megtévesztésig hasonlító, ám lőfegyvernek nem minősülő airsoft pisztolyt hordtak az oldalukon. A nyolc osztályt végzett férfi 2017-ben államtitkárként és minisztériumi dolgozóként bemutatkozva, álnevet használva azt ígérte, hogy több százmilliós támogatáshoz juttatja őket. Cserébe viszont kenőpénzt kért a pályázóktól, mondván: abból fizeti le a támogatásról döntő politikusokat. Számos vállalkozó be is dőlt neki. 2017 októberében viszont jöttek a valódi kommandósok, és elfogták Kőröst, akit aztán a bíróság első fokon a Kaposvári Törvényszék 8 év börtönre ítélt. Kilenc társára, akik a neki „aurát” biztosító kíséretet adták, 2-5 év szabadságvesztést rótt ki a Kaposvári Törvényszék. Kőrös Gusztáv négy vállalkozótól 156 milliót csalt ki, s nekik újra fizetniük kellett, mivel a bíróság őket a hivatali vesztegetés bűntette miatt pénzbüntetésre ítélte. Az ügyészség és a vádlottak fellebbeztek a verdikt ellen, így a per kedden a Pécsi Ítélőtáblán folytatódott. A vádhatóság szerint ugyanis a tíz tagú banda bűnszervezetként működött. Ezt az elsőfokú bíróság nem így látta, ám ha a tábla tanácsa bizonyítottnak találja az ügyészség álláspontját, akkor Kőrös és csapatának büntetése akár meg is duplázódhat. Az ügyész azért is indítványozta a vádlottak büntetésének súlyosbítását, mert az általuk elkövetett bűncselekménynek kiemelt társadalmi veszélyességű. Ezt egyébként a maga módján az elsőrendű vádlott is alátámasztotta, hisz az eljárás során egyszer azt mondta, hogy „Magyarországon a pályázatokból vissza kell osztani 17 százalékot, ebből kettő a közvetítőé, öt megy valamilyen pártalapítványba, a többi a döntéshozóké”. A vállalkozók is – vélhetően – azért fizettek Kőrösnek, mert már korábban azt tapasztalták, hogy nálunk a pályázati rendszer így működik. Kőrös nem először húzott csőbe másokat. A most 52 éves férfi 2013-ban, egy bajai időközi választáson fiktív filmet készített arról, hogy a kormánypárti jelölt pénzért szavazatokat vásárol. A videóról hamar kiderült, hogy hazugságra épül, s az ügybe belebukott a felvételt közlő hvg.hu főszerkesztője. Amúgy Kőrös Gusztáv szívesen folyik bele a politikába, évekig tagja, majd elnöke volt a solti roma önkormányzatnak, később DK-s és MSZP-s kapcsolatairól beszélt, 2018-ban pedig a kamugyanús Minden Szegényekért Párt jelöltjeként azt próbálta elérni, hogy a most folyó büntetőügy, illetve az amiatt elrendelt előzetes letartóztatás alól – mint nominált – mentesüljön. Ám hiába szedte ehhez össze a támogató aláírásokat, választási bizottság nem vette őt nyilvántartásba.