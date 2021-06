Mindenhol alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja

Kórházban 241 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 431 713 fő, közülük 4 619 877 fő már a második oltását is megkapta. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.