Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó egy brit romboló felé

A hatóságok a lap többi munkatársához hasonlóan őt is külföldi erőkkel való összejátszással gyanúsítanak.

Őrizetbe vették az Apple Daily hongkongi lap vezércikkíróját szerdán a hongkongi hatóságok a nemzetbiztonsági törvény megsértésének gyanújával – számolt be internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. Az 55 éves Yeung Ching-keet, akinek írásai Li Ping név alatt jelentek meg a lapban, külföldi erőkkel való összejátszás gyanújával állították elő helyi idő szerint kora hajnalban. A SCMP szerint Yeung 2016-tól kezdve mintegy 800 cikket és kommentárt írt a lapnak. Legutóbbi írása kedden jelent meg. A hatóságok közlése szerint további előállítások is lehetnek. A hongkongi rendőrség nemzetbiztonságért felelős egysége a múlt csütörtökön nagyszabású, meglepetésszerű razziában a lap öt vezető munkatársát vette őrizetbe az Apple Daily nyomtatott, illetve internetes kiadásban is megjelent cikkek tartalmára hivatkozva. Az írások egyebek mellett Hongkonggal és a kínai anyaországgal szembeni külföldi szankciókat szorgalmaztak, ami a rendőrség szerint bizonyíték arra, hogy a lap vezetősége külföldi erőkkel szőtt összeesküvést. Ugyanaznap a hatóságok a laphoz kötődő három cég tizennyolcmillió hongkongi dolláros (680 millió forintnyi) vagyonát is zárolták, valamint házkutatást végeztek az őrizetbe vettek otthonaiban és a lap székházában. A székház átkutatásában több mint kétszáz rendőr vett részt, több mint hat órán át kutattak az irodákban, és több mint negyven digitális eszközt – a többi között számítógépeket és merevlemezeket – foglaltak le. A főszerkesztő és a lapkiadó ellen múlt pénteken vádat emeltek külföldi erőkkel történő összejátszás miatt. Az Apple Dailyt működtető Next Digital hétfőn közölte: amennyiben a hatóságok nem szabadítják fel a lap vagyonát, arra kényszerülhetnek, hogy szombaton adják ki az utolsó lapszámot, mert nem tudják kifizetni a munkatársaik bérét. A lap angol nyelvű hírszolgáltatója, valamint pénzügyi hírekkel foglalkozó weboldala kedden felfüggesztette működését, a naponta jelentkező hírműsorát pedig hétfő este sugározták utoljára. Az Apple Daily munkatársainak közel fele adta már be keddig a felmondását. A szintén a Next Digital által fenntartott Next Magazine kiadója pedig órákkal Yeung őrizetbe vétele előtt jelentette be, hogy a híroldal megszűnik. Tavaly augusztusban a rendőrség már őrizetbe vette Jimmy Lait, az Apple Daily alapítóját, valamint a laphoz kötődő, kilenc másik ember – köztük Lai fia – is rács mögé került a nemzetbiztonsági törvény megsértése, valamint csalás gyanújával. Lai jelenleg börtönbüntetését tölti . A 72 éves médiamogulra 14 hónap börtönbüntetést szabtak ki, amiért 2019 augusztusában részt vett két, engedély nélkül megtartott demokráciapárti tüntetésen. A nemzetbiztonsági törvény egyébként tökéletes eszköznek tűnik a rendes újságírói munka ellehetetlenítésére, hiszen az abban megnevezett bűncselekmények nincsenek pontosan körülhatárolva, ami öncenzúrára ösztönzi a sajtó munkatársait. A hongkongi rendőrség illetékese múlt héten többszöri riporter kérdésre sem volt hajlandó tisztázni, hogy a média hogyan felelhet meg a jogszabálynak, ahogyan azt sem árulta el, hogy Apple Daily mely cikkei sértették meg a törvényt. Steve Li, a nemzetbiztonsági főosztály felügyelője azt tanácsolta az őt faggató újságíróknak, hogy határolódjanak el a bulvárlap őrizetbe vett vezetőitől, mert különben bánni fogják.