A magyarok rárepültek a lakásfelújításra

A hazai lakosság fele szeretné egy éven belül felújítani otthonát, ám ennek kapcsán most jelentős áremelkedésekkel és hosszas várakozásokkal kell számolni.

A munkadíjak és az egyes építőanyagok jelentős drágulása, valamint az alapanyag- és szakember-hiány miatt megnövekedett költségekre és hosszabb várakozási időre kell számítania annak, aki belevágna most otthona felújításába. Az ÚjHÁZ Centrum felmérése szerint a kivitelezők 63 százaléka csak 3-8 hónap múlva vállalja az egyes munkákat, miközben felük 11-30 százalékkal emelte árait. Az év elejétől elérhető otthonfelújítási támogatás eközben felpörgette a keresletet: az esetek több mint felében már nem építkezési, hanem felújítási megbízásokkal keresik meg a szakembereket. A felújításban gondolkodók tisztában vannak a kihívásokkal: 55 százalékuk azzal számol, hogy nagyobb lesz a végszámla, mint eredetileg tervezte, 51 százalékuk pedig azzal, hogy elhúzódnak a munkálatok. A megkérdezettek mintegy ötöde attól tart, hogy nem kapják meg az állami támogatást, míg hasonló arányban vélik azt, hogy nem találnak a kivitelezéshez szakembert.

A gyermeket nevelő családok által igényelhető, legfeljebb 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás az ÚjHÁZ Centrum felmérése alapján a lakosság 61 százalékát érdekelné, de csak 30 százalékuk tervezi, hogy fel is veszi. A többi érdeklődő ugyanis nem jogosult rá.

A támogatás mértéke csak a költségek fele lehet, így a felmérés során a rendelkezésre álló önerőre is rákérdeztek. Ez átlagosan 1,5 millió forint, a megkérdezettek majdnem harmada ugyanakkor 200 ezer forintnál kevesebb saját tőkével vágna bele a munkálatokba. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az a mintegy ezer család, amelynek április végéig jóváhagyták igényét, átlagosan mindössze 1,5 millió forintot kért. Rázsóné Szórády Csilla, az ÚjHÁZ Centrum vezérigazgatója szerint ugyanakkor a februártól elérhető kedvezményes felújítási hitel nyomán az igények összege várhatóan emelkedni fog. A felmérésben megkérdezettek egyébként átlagosan 2,4 millió forintot költenének a felújításokra, és kevesebb, mint harmaduk tervezi 2-5 millió, illetve 5-10 millió forint körüli összeggel kimeríteni a maximális támogatási keretet (mivel a támogatás legfeljebb 3 millió forint és a teljes költség fele lehet, egy összességében 6 millió forintos munkálatnál lehet igénybe venni a teljes támogatást). A felújítók több mint fele festést vagy tapétázást tervez, de közel harmaduk burkolatot vagy nyílászárót cserélne, valamint szigetelne. Az építőanyag-kereskedő hálózat a kivitelezőknél a munkadíjak változására is rákérdezett, a válaszok szerint pedig közel felük 11-30 százalékkal is emelte árait az idei év első négy hónapjában. Ötödük most is változatlan árakon dolgozik, 3 százalék viszont megduplázta munkadíjait. A felújítási költségek eközben az építőipari alapanyagok drágulása miatt is emelkednek. Mint arról többször beszámoltunk: az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének felmérése szerint az alapanyagok tavaly év vége óta átlagosan 15-20 százalékkal drágultak.



A legdrasztikusabb növekedést a faanyagoknál mérték: Budapesten ezekért 93, országosan 72 százalékkal többet kellett fizetni május végén, mint tavaly év végén.