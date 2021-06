Drámai lehet a klímafordulat

Fürdeni, bár haltetemekkel van tele a víz, azért még lehet.

Mint megírtuk , tömeges halpusztulás kezdődött a múlt héten a Velencei-tóban. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) szombaton úgy ítélte meg , ennek mértéke nem jelentős, ám a velencei polgármester keddi közleménye szerint több tonnányi állat pusztult el. „A pontos okok kiderítése nyilvánvalóan további vizsgálatokat igényel; a következmények pedig egyelőre alig felmérhetőek” – fogalmazott Gerhard Ákos. A horgász szövetség kedden azt közölte , az Állatorvostudományi Egyetem halegészségügyi laborjával együtt végzett eredmények szerint a „halakkal a relatív oxigénhiány végzett, a mérgezés, valamint az emberre veszélyes kórokozó jelenléte kizárható”. Az oxigénhiány kialakulásában, közlésük szerint, döntő szerepet játszott a rohamos felmelegedés, és az annak hatására berobbanó algaállomány éjszakai oxigénfogyasztása, kapcsoltan a napkezdeti szélcsendes időjárás is. Mint írták, a Velencei-tó vízminősége a fürdési, vízisport és egyéb rekreációs igénybevételi szempontokból jelenleg jónak mondható, így korlátozásra, beavatkozásra nincs szükség. Hozzátették azonban, hogy tartósan, aszályos, hőhullámos időjárás esetén akár további halpusztulásra is számítani lehet. „Ennek teljes megelőzése egy ilyen kiterjedésű vízterület esetében a jelen szakmai ismereteink és lehetőségeink szerint nem lehetséges”. Felhívták a figyelmet, a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége a jövőben egy tartós vízpótlást és egy átgondolt nádművelést tesz szükségessé, mert szélsőséges esetben akár átmenetileg ki is száradhat a tó. A velencei polgármester leszögezte, a tó vizének megőrzése állami feladat, ám önerőből, sőt erején felül mindenki mindent megtesz a károk enyhítése érdekében. Összegzése szerint nagyon sok önkéntes segít a haltetemek összegyűjtésében és a tó oxigénnel való ellátásában. „Ez azonban a jelenlegi állapotban sajnos már kevés, és talán kicsit késő is. A 28 fokosra melegedett vízben oly mértékű a tetemek oszlása és rothadása, hogy szákkal, merítőhálóval nem nagyon lehet már kiszedni a vízből a maradványokat” – írta. Beszámolt arról, hogy vasárnap kérte a Nébihtől, a MOHOSZ-tól és a Katasztrófavédelemtől, hogy oldják meg a haltetemek eltávolításához szükséges ipari lehalászást, kérésére azonban nem kapott választ. „Ma már talán a haltetemek állapota miatt késő is lenne mindezt elkezdeni” – tette hozzá. A rendőrségtől azt kérte, az oxigénellátás érdekében ideiglenesen engedélyezzék a jet-skik használatát a tavon, de ezt vasárnap szóban elutasították, hétfőn elküldött levelére pedig nem érkezett válasz. Megjegyezte, képviselőtársaival együtt hajnalonta rendszeresen segít a gyűjtésben, de hozzátette, ez nem elég a megoldáshoz, azonnali és jelentős mértékű állami szerepvállalásra van szükség. „Nem elég a MOHOSZ maroknyi halőre és a Vízügy néhány munkatársa. Önkéntes alapon pedig minden erőfeszítésünk dacára sem tudjuk megmenteni a tavat.” A kánikula miatt tovább apad a Velencei-tó vízszintje, és tovább folytatódnak a kedvezőtlen ökológiai folyamatok, mint fogalmazott: „Nincs mire várni, nincs miért késlekedni! Több szakembert szeretnénk látni a vízparton, több érzékelhető állami segítséget kérünk” – írta Gerhard Ákos, miközben megköszönte a szakemberek és a civil önkéntesek segítségét. A térség országgyűlési képviselője, L. Simon László azt írta kedden a Facebook-oldalán , hogy őt is sokan keresték meg a Velencei-tó megmentése érdekében. Mint írta: „vasárnap szinte egész nap a vízen voltam, hajóval bejártam a tavat, s magam is szembesültem az alacsony vízállással és a rettenetes, tömeges halpusztulással.” Beszámolt arról, hogy a Vízügyi Igazgatóság szakemberei folyamatosan gyűjtik és semmisítik meg a tetemeket. Felvette a kapcsolatot a Magyar Jet-Ski Szövetség – Hungarian Jet Sports Federation vezetőségének tagjaival, akik 40 jet-skit is vinnének a tóhoz, ingyen, hogy tervszerűen és irányítottan járják végig a vízfelületet. És bár a Vízügyi Igazgatóság vízforgató berendezésekkel is dolgozik, ez is segítené, gyorsítaná a folyamatot. Kikérte a MOHOSZ elnökének szakmai véleményét, akitől támogató állásfoglalást kapott. „Meg kell oldani, hogy a törvényi tiltás ellenére a korszerű jet-ski-k jogszerűen a vízre tehetők legyenek: erről a rendőrkapitányunkkal is egyeztetünk. (…) 1993-ban már megéltük, hogy 70 cm alá csökkent a vízszint, ezt jó volna elkerülni, és hosszú távon megoldani a tó vízutánpótlását” – írta L. Simon László.