Minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat

A három évvel ezelőtti választáson indult vádlott és bűntársai már az előkészítő ülésen beismerték tettüket és lemondtak a tárgyalásról.

Ötszáz ajánlásból 447 volt hamisított azokon az ajánlóíveken, amelyeket a Családok Pártja képviseletében K. Roland Ferenc nyújtott be a választási irodának 2018-ban – állapította meg a Tatabányai Törvényszék szerdán. A három évvel ezelőtti választáson indult vádlott és bűntársai már az előkészítő ülésen beismerték tettüket és lemondtak a tárgyalásról. K. Roland Ferencet hat hónapos börtönbüntetésre ítélték, két évre felfüggesztve, emellett félmillió forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Az ügy többi vádlottját 150 és 250 ezer forint közötti pénzbüntetésre ítélték.



K. Roland Ferenc esete csak egy mellékszála egy nagy, szövevényes kamupártos csalási ügynek, de jól mutatja, milyen nagyüzemben és szervezetten repültek rá trükközők a könnyen megszerezhető állami kampánytámogatásra.

A Családok Pártja egyike volt a 2018-as választásokon indult kamupártoknak, amelyek sokszor másolt, hamisított ajánlások alapján felvették a jelöltek után járó költségvetési támogatást, után pedig nem folytattak érdemi kampánytevékenységet. A módszert a Fidesz 2013-ban elfogadott kampányfinanszírozási törvénye tette lehetővé: ez alapján a nyilvántartásba vett egyéni jelöltek kampányát 1 millió forinttal támogatták, a pártok pedig jelöltjeik számától függően akár 597 millió forintot is kaphattak. Ez sokakat vonzott a "politikai pályára": míg 2010-ban 6 párt állított országos listát, 2018-ra ez a szám 21-re nőtt. A Transparency International Magyarország összesítése szerint a legutóbbi parlamenti voksoláson legalább 2,2 milliárd forintot vághattak zsebre a „kamupártok”, a köztartozások pedig gyakorlatilag behajthatatlanok azóta is. A Családok Pártját a 2018-as választás előtt három hónappal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Ófehértón, egy kisbolt címére bejelentve alapították. A formáció összesen 154 millió forint állami pénzt tudott besöpörni. A párt vezetőiről, különféle jelöltjeiről a HVG írta meg, hogy szoros kapcsolatot ápoltak a 2014-es kampánypénzek felhasználása körüli szabálytalanságok miatt nem jogerősen, másfél éves, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Szepessy Zsolt ex-monoki polgármesterrel. Szepessy pártja, az „Összefogás Párt” 308 millió forintot zsebelt be korábban.

A Családok Pártjának egyik "jelöltje" – a biztonsági és kertészeti céget vivő – K. Roland Ferenc a vádirat szerint azért akarta magát regisztrálni a választásra, hogy a Magyar Államkincstártól megszerezze az 1 millió forintnyi állami kampánytámogatást, amiről a pártja javára „lemondott”. (Arról nem szólt a vádirat, hogy kinek és miért adta át a pénzt, a vádlott pedig nem kívánt nyilatkozni lapunknak.) A hamis ajánlóleveleket úgy gyártotta K. Roland Ferenc, hogy az ismeretlen forrásból megkapott személyes adatokat lediktálta a másodrendű vádlottnak, a feleségének és a harmadrendű vádlottat megkérte, hogy írja alá az íveket.



A kamupártok szervezettségére utal az is, hogy a K. Roland Ferenc ügyét a bíróság együtt tárgyalta az Összefogás Pártját '"képviselő" P. István esetével, aki szintén ugyanabban a körzetben, hasonló módszerrel csalt.