Eső várhat a száguldó cirkusz mezőnyére

A továbbjutás elmaradt, mégis minden dicséretet megérdemel a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményéért.

Két döntetlennel és egy vereséggel, csoportjában a negyedik helyen végzett a magyar labdarúgó-válogatott a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, mégis jár az elismerés az együttes tagjainak és Marco Rossi szövetségi kapitánynak. A magyarok 84. percig remekül tartották magukat a címvédő portugálok ellen, ám végül 3-0-ra kikaptak. Ezen a találkozón végig a rivális irányított, ezt a találkozót azonban két olyan meccs követte, melyeken a magyar válogatott egyenrangú ellenfele volt sokkal erősebb riválisának. A világbajnok Franciaországgal szembeni 1-1-re és a 2014-es vb-aranyérmes Németországgal játszott 2-2-re joggal lehet büszke a magyar csapat és edzői stábja. Rossi minden játékosának megtalálta a helyét az együttesben, fantasztikusan elemezte az ellenfeleket és az utolsó két csoportmeccsen kiválóan megoldotta a riválisok klasszisainak kikapcsolását is. A német szakértők a szerdai találkozó után azt emelték ki, hogy a magyar válogatott lezárta a széleket, beszorítva középre a német sztárokat, akik a leszűkített területen nem tudtak mit kezdeni a nagyon agresszíven védekező magyarokkal. A helyzetkihasználása is kiváló volt a válogatottnak, Németországban három lehetőségből két gól, egy kapufa a mérleg. A nemzeti csapat messze felülmúlta az előzetes várakozásokat, függetleníteni tudta magát attól a szörnyű milliőtől, ami körülvette. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter napokon át lobbizott közösségi oldalán Dzsudzsák Balázs beválogatása mellett, Orbán Viktor miniszterelnök rádióinterjúban nehezményezte a sérült Szoboszlai Dominik kihagyását. Rossi nem engedett a rá nehezedő nyomásnak, ha a magyarok három sima vereséget szenvedtek volna, ez akkor is nagy szó, valószínűleg a vezető politikusokat is meglepte, hogy ezúttal olyan emberbe botlottak, aki kitart az elvei mellett és ezekből semmilyen körülmények között nem enged. „Félelem nélkül játszunk mindenki ellen – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Rossi Telkiben, amikor arról kérdezték, miben veszi fel a versenyt csapata a világ élvonalával is. - Fizikailag és taktikailag is fölvesszük a versenyt bárkivel, technikai téren van lemaradásunk. Sokat fejlődtünk, van csapatunk. Támadófocit szeretnék játszatni, ebben még fejlődnünk kell. Ha utólag valamin változtatni lehetne, akkor másképp cserélnék a portugálok elleni mérkőzésen.” A szakember úgy véli, erről a szintről már nem lép vissza a csapata, reméli, sikerül még tovább fejlődni. „A játékosok számíthatnak arra, hogy sikerül erősebb bajnokságokba menniük, ahol több nemzetközi mérkőzésen szerepelhetnek és még előrébb tudnak lépni. Amíg én vagyok a kapitány, nem lesz visszaesés, csak olyanokat hívok meg, akik motiváltak, gyorsak, sokat futnak – jelentette ki Rossi. - Azokat hívom a válogatottba, akik ezt megérdemlik, mert ez a csapat a nép tulajdona. Ha valaki küzd, harcol, az számíthat a meghívásomra.” A szakvezető elárulta, két évvel ezelőtt a Wales elleni idegenbeli vereség után fölmerült benne a lemondás gondolata, de aztán arra jutott, hogy nem futamodik meg, hanem változtat a válogatási elvein, amikhez a mai napig tartja magát. Ennek lényege: csak azokra számít, akik a formájuk alapján érdemesek erre. A napokban több helyen megjelent, hogy a Napoli csapata megkereste a magyar válogatott kapitányát, Rossi erről azt mondta, hogy Nápolyból csak a családja kereste, amíg érzi a szurkolók szeretetét, addig nem akar távozni. A magyar labdarúgás egyetlen jól működő szelete jelenleg a válogatott, csak remélni lehet, hogy tagjai a jövőben is függetleníteni tudják magukat az őket körülvevő, gyakran vállalhatatlan közegtől és képesek lesznek a nehezített körülmények között is csak a feladatukra koncentrálni.