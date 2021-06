Ukrajnában ismét ezer közelében a regisztrált új fertőzöttek száma

A növekmény több mint százzal haladja meg a megelőző napi adatot.

Ukrajnában kismértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csütörtökre megközelítette az ezret az új betegek száma, viszont kevesebb volt a halálos áldozat, mint az előző napon, az aktív betegek száma pedig 22 ezerre csökkent. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 937 új esettel 2 231 914-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint százzal haladja meg a megelőző napiét. Az elhunytak száma 58-cal 52 181-re emelkedett, míg előző nap számuk hetven volt. Eddig 2 157 732-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem két és félezren, az aktív betegek száma így több mint másfél ezerrel tovább csökkent 22 001-re. Kórházba 559 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 419 volt. A legtöbb új beteget, 223-at megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 213 ezret. Hosszú idő után először az elmúlt napban senki sem halt bele a betegségbe. A járvány eddig 5185 halálos áldozatot követelt a fővárosban, míg több mint 203 500-an győzték le a kórt. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 794 001-en kapták meg valamely védőoltás első, 435 166-an a második dózisát is. Szerdán 79 921 embert oltottak be Ukrajnában. Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnál (RNBO) szerda este tartott értekezletén a koronavírus igen veszélyes, delta variánsa ukrajnai elterjedésének megakadályozása érdekében egyeztettek néhány javaslatot, amelyeket a kormány elé kívánnak terjeszteni, amint azt a védelmi tanács is jóváhagyta. A tanácskozáson mások mellett az egészségügyi miniszter, vezető orvosok és tudósok vettek részt. Egyebek mellett javasolták, hogy vezessen be a kormányzat kötelező és 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet az Oroszországból, Fehéroroszországból, Nagy-Britanniából és Portugáliából érkezők számára. Hozzáfűzte: az említett országokból érkezőknek így nem lenne elegendő a határátlépéshez az, hogy teljes beoltottságot igazoló dokumentummal rendelkeznek. Javasolták továbbá azt is, hogy az ideiglenesen megszállt krími és Donyec-medencei területekről érkezőkön az ukrán ellenőrzésű területre történő belépéskor az ellenőrző ponton végezzenek kötelezően PCR-teszttel szűrést. Tanácsolták ezenfelül az oltási kampány felgyorsítását. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter csütörtökön egy tévéműsorban kijelentette: azok, akik be vannak oltva, védetettek a koronavírus delta variánsával szemben is. Emlékeztetett arra, hogy ha mégis megfertőződnek, a betegség náluk könnyű lefolyású. Ukrajnában szerdáig ketten betegedtek meg a koronavírus delta variánsától. Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára azt nyilatkozta, hogy egy 66 éves anya és 16 éves gyermeke nemrég tért vissza Oroszországból Ukrajnába, betegek lettek, és a laboratóriumi teszt kimutatta náluk a koronavírus delta variánsát. Közlése szerint kórházban vannak, állapotuk jelenleg stabil.