"Csak olyanokat fogok behívni, akik futnak és harcolnak"

A harminckét esztendős Martin Dubravka zenét tanult gyerekkorában, és ma is gyakran zongorázik odahaza. Szerdán Sevillában nagyon gyengén muzsikált.

A harminckét esztendős Martin Dubravka zenét tanult gyerekkorában, és ma is gyakran zongorázik odahaza. Szerdán Sevillában nagyon gyengén muzsikált. Mondjuk ki a billentyűk színe szerint fehéren, feketén: borzasztóan mellé fogott. Hajlamos vagyok azt gondolni, minden Eb-k legkülönösebb potyagólját verte be önmagának. Pablo Sarabia lövése a felső lécről fölfelé pattant, majd amikor visszahullott, a Newcastle szlovák kapusa – akit a múlt évben a brit klub legjobbjának választottak – amilyen váratlan, olyan esetlen mozdulattal a hálóba paskolta a labdát. Abban az esztendőben, amikor Dubravka megszületett, egy angyalföldi kapus rémes megmozdulása nyomán írtam, hogy édesanyám védte volna, mire anyukám, aki életében nem járt futballmeccsen, a megjelenés után felhívott: „Édes kisfiam, én hárítottam volna?” A mama már nem él, sajnos, de üzenem neki, ez se ment volna be, ha ő áll a szlovák kapuban. Szegény Dubravka megzavarodott, a második spanyol gól előtt össze-vissza futkározott, míg Aymeric Laporte a hálóba nem fejelt. Az intelligensen futballozó Laporte tizenkilenc alkalommal játszott a franciák U21-es csapatában, de a kékek felnőtt válogatottjának nem kellett, amit azért – Presnel Kimpembe vagy Clement Lenglet mutatványainak ismeretében – nehéz megmagyarázni. Ha nem is annyira, mint Dubravka rövidzárlatát. Pláne az után, hogy a kapus 0-0-nál kivédte Alvaro Morata tizenegyesét azon a sevillai pályán, amelynek szikkadt területeit a Marca című spanyol sportlap „a rossztól a még rosszabbig” megállapítással jellemezte. Ez a minősítés szegény Dubravka teljesítményére is vonatkozhatna, de ő edzett legény, volt már része keserves pillanatokban, ha a mostanival megegyezőt nyilván nem élt is át. Ezúttal ötöt szedett be a sokáig szenvedő, majd a második félidőben már vidáman sarkazgató spanyoloktól, négy éve pedig hatot kapott a második garnitúrájukat felvonultató svédektől Abu Dhabiban (6-0). Akkor sem dicsérte agyon a szomszédos Szlovákia médiája. A huszonkilencszeres válogatott kapus alapelve: „Amikor hibázol, megtudod, kik az igazi barátaid.” Ha valamikor, most ez valóban kiderülhet.