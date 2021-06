Fideszes helyezkedés: Meloni nem Orbán szövetségese, hanem a riválisa

Feltűnően visszafogottan nyilatkozott a Corriere della Sera című olasz lapban a jobboldali populista Olasz Testvérek párt vezetője, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, Giorgia Meloni a magyar homofób törvénnyel kapcsolatban.

Olaszországban is feltűnést keltett, hogy Orbán Viktor kormányfő a sorsdöntő müncheni német-magyar Eb-mérkőzés helyett Brüsszelbe utazott , hogy Giorgia Melonival, az olasz parlament egyedüli ellenzéki pártja, a jobboldali populista Olasz Testvérek vezetőjével tárgyaljon. A magyar kormányfő Brüsszelbe repülése azért is meglepő, mert semmi sürgető témáról nem esett szó. Meloni, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) vezetője a populista frakció kiterjesztésén ügyködik, ez azonban aligha történik meg egyik napról a másikra, igaz, a képviselőcsoport a héten két honatyával bővült. Meloni hamarosan Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Janez Jansa szlovén kormányfővel is találkozik, s Brüsszelben megbeszéléseket folytatott David Sassolival, az Európai Parlament elnökével és Paolo Gentiloni uniós biztossal is. Meloni célja az, hogy ő legyen egy az Európai Néppárttól (EPP) jobbra álló formáció vezető személyisége még azelőtt, hogy a jobboldalon egy másik formáció jöjjön létre hasonló célokkal. Meloni tárgyalópartnereivel azt is közölte, hogy ez a jobboldali párt nem lesz tisztán szuverenista vagy szélsőséges, hanem "az identitások védelmében" lép fel. Az intézményi képviselőkkel, például Sassolival és Gentilonival folytatott találkozói egyrészt azt a célt szolgálták, hogy pártjának nagyobb teret biztosítson az eljövendő Európáról szóló vitában, másrészt pedig arra törekedett, hogy jelezze: bár pártja Mario Draghi-kormányának ellenzékéhez tartozik, mégis Olaszország egységes egy sor kérdésben, például a helyreállítási alap felhasználását illetően. Meloni a Corriere della Serának elmondta: "Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy bővítsük az ECR-pártcsaládot, és úgy gondolom, hogy ez vonzó lehet mind az olyan formációk számára, mint amilyen a Fidesz, olyan pártokról van szó, amelyek belefáradtak a túlságosan baloldali megközelítésbe. Meloni feltűnően óvatosan nyilatkozott a magyar parlament által elfogadott és Áder János köztársasági elnök által is aláírt homofób törvénnyel kapcsolatban . Kifejtette ugyanis, „még nem olvastam, jól át akarom tanulmányozni, majd beszélek vele róla". Az ECR vezetője azt is megjegyezte, a Fidesz még nem jelezte az Európai Konzervatívok és Reformerekhez való belépési szándékát, de ha ezt megtenné, „akkor szívesen megfontolnám”, s természetesnek is tartana egy ilyen lépést. Meloni azonban tisztában van azzal, hogy Orbán Viktor egy ilyen új formáció vezető személyisége kíván lenni, és emiatt is visszafogott a magyar kormányfővel szemben, írja a Corriere della Sera. Meloni valójában a magyar miniszterelnök riválisa, ugyanúgy, mint az olasz belpolitikában Matteo Salvini, a másik populista párt, a Liga elnöke.