Fájdalmas búcsú egymillió példányban

Szlovákiában alig néhány ezren adatták be maguknak az orosz oltóanyagot, amelynek beszerzésébe belebukott az ex-miniszterelnök.

Ha van olyan partner, aki a vásárlás iránt érdeklődik, akkor természetesen ezt részesítik előnyben, de ha nem tudnak mit kezdeni az oltóanyaggal, akkor inkább az adományozást választják, még mielőtt lejár a szavatosságaa - mondta Ivan Korcok szlovák külügyminiszter a szerdai kormányülést követően. A pozsonyi Heger-kabinet ugyanis 160 ezer dózis Szputynik V-től próbál gyorsan megszabadulni, hiszen az Igor Matovic volt miniszterelnök által márciusban, saját kormánya és a parlament jóváhagyása nélkül beszerzett orosz vakcina szavatossága augusztusban lejár. Matovic a magyar kormány, személyesen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségével beszerzett Szputnyik vakcinák miatti botrányba ugyan belebukott, de az új miniszterelnököt ugyancsak pártja, az OLANO adja, és Eduárd Heger pártja számára a legkisebb presztízsvesztességgel próbálja megoldani a helyzetet. A kabinet szerdai ülésén úgy döntött, a fel nem használt 160 ezer adag Szputnyikot harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodások alapján értékesíti vagy eladományozza elsősorban nyugat-balkáni országoknak. Kormányzati közlés szerint van érdeklődés vásárlásra és adományozásra egyaránt, Argentína érdeklődik a készlet megvásárlása iránt, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia elfogadná ajándékként a vakcinát, Montenegrót pedig mindkét lehetőségre nyitott. Igor Matovic miniszterelnökként egy felméréssel indokolta az orosz oltóanyag beszerzését koalíciós partnerei ellenkezése dacára, ami szerint mintegy 500 ezer szlovák állampolgár csak a Szputnyik védőoltást hajlandó felvenni. Ezért 200 ezer adagot március elején meg is vásárolt Szlovákia és egymillió adagra kötött szerződést az orosz féllel. Csakhogy keddig, június 22-ig mindösszesen 14 214-en regisztráltak az orosz vakcinára, ebből 8 004 személy kapta meg az oltást. A jelenleg pénzügyminiszteri tisztséget betöltő Matovic kormányon belüli legfőbb ellenlábasa, Richard Sulík gazdasági miniszter, a liberális SaS vezetője a kabinet döntése után azt hangoztatta, bár ő maga mindig azon az állásponton volt, hogy „az orosz vakcina megvásárlása nagy baklövés volt, de előre kell tekintenünk, és el kell döntenünk, mi legyen a vakcinával, még mielőtt lejár a szavatossága. Ezért is szavaztuk meg az eladásról vagy az elajándékozásról szóló javaslatot". Szlovákiában egyébként igencsak akadozik az oltási folyamat, amely nagyrészt az előző kormányfő sara. Matovic miniszterelnökként a folyamatos tömeges tesztelésekre összpontosított, majd a Szputnyik beszerzésére, március végén úgy távozott a kormány éléről, hogy gyakorlatilag nem volt megszervezve az országos oltás, minimális személy kapta meg a vakcinát. Az 5 445 119 lakosú szomszédos államban szerdáig csupán 1 967 496 személyt oltottak be az első adaggal, a második dózist pedig 140 324 embernek adták be.