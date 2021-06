28,9 fokra melegedett a Balaton vize Siófokon

Az orvosi vizsgálat szerint Gosiame Thamara Sithole terhes sem volt.

Két hete mi is megírtuk , a BBC nyomán, hogy egy dél-afrikai nő, Gosiame Thamara Sithole tíz babának adott életet, és ezzel megdöntötte a világrekordot. A lap azonban most azt írta , a Johannesburghoz közeli tartomány kormányának közleménye alapján, hogy a hír nem igaz: Gauteng tartomány egyetlen kórházában sincs nyoma tízes ikrek születésének, és orvosi vizsgálat állapította meg, hogy Sithole nem is volt terhes a közelmúltban. A 37 éves nőt most megfigyelés alatt tartják, és mentális segítséget kap. A közleményből az nem derült ki, hogy a nő miért találta ki a tízes ikrekről szóló történetet. A világrekordot jelentő szülésről elsőként az Independent Online (IOL) számolt be, a Pretoria News tulajdonában lévő lap főszerkesztője, Piet Rampedi decemberben a templomban ismerkedett meg a nővel és élettársával, Teboho Tsotetsivel. Az újságíró májusban interjút készített a párral, akik azt mondták, a hatéves ikreik után most nyolc gyermeket várnak. Az újság június 8-án, Tsotetsire hivatkozva bejelentette, tíz baba született. A férfi azt mondta, párja sms-t küldött, a gyerekeket ő sem látta, mert a koronavírus-járvány miatt nem mehetett be a kórházba. A hírt Rampedi csak Whatsapp-üzenetre alapozva jelentette meg, nem ellenőrizte a kórházban. A helyi polgármestert, aki szintén közzétette a rekordszülés hírét, szintén csak szóban tájékoztatta a család. A tízes ikrek története sokakat megindított, özönleni kezdtek az adományok és a felajánlások. A történet azonban ott vált gyanússá, hogy az újság nem írta meg, melyik kórházban születtek a babák, és több gautengi egészségügyi intézmény is tagadta, hogy érintettek lennének. Ezt követően a pár is összeveszhetett, mert Tsotetsi a szülés után egy héttel azt kérte, ne küldjenek több adományt, mert a nő eltűnt, Sithole pedig azzal vádolta meg a férfit, hogy anyagi hasznot akar húzni a babákból. Az, hogy nincsenek is babák, úgy derült ki, hogy szociális munkások megtalálták és kórházba vitték a nőt. A kormányzati közlemény szerint feljelentik a Pretoria News főszerkesztőjét. Egy kiszivárgott feljegyzés szerint Rampedi bocsánatot kért a lap hírnevének rontásáért.