Léghajón szárnyalhat tovább a válogatottból kiszorult Dzsudzsák

A Stájer Nagydíjon előre láthatólag a Mercedes és a Red Bull fog csatázni a győzelemért, ugyanakkor az időjárás miatt is érdekesen alakulhat a szezon 8. versenyhétvégéje.

Felállt a bakui és a monacói pofonokból a Mercedes Franciaországban, ugyanakkor a német istálló azon a helyszínen sem tudott nyerni, ahol az azt megelőző években igazán kihívója sem akadt. A címvédő alakulat a két utcai pályás fiaskó után még bizakodhatott abban, hogy a „normál” pályákon gyorsabb lesz a Red Bullnál, de egyelőre nem ez látszik kirajzolódni. Igaz, a Le Castellet-i versenyből nehéz messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a Red Bull elsősorban jobban működő, eltérő stratégiájának köszönhette a győzelmet. Ha két körrel hamarabb ér véget a futam, akkor nem Max Verstappen, hanem Lewis Hamilton győzött volna, de ha két körrel tovább tart a verseny, akkor Sergio Pérez is megelőzte volna a hétszeres világbajnokot. A küzdelem ezen a hétvégén Ausztriában, az éllovas Red Bull hazai pályáján folytatódik. A Red Bull Ring a hibrid érában ugyanakkor inkább a Mercedes sikereit hozta, nyolcból hatszor az ezüstnyilak győztek. Idén is – csakúgy, mint tavaly – egymás után két futamot rendeznek Ausztriában, 2020-ban előbb Valtteri Bottas, aztán pedig Hamilton diadalmaskodott. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke csütörtökön optimistán nyilatkozott, szerinte csapata sokat tanult a Francia Nagydíjból. „Megértettük, hogy milyen területeken van lehetőségünk javulni. Most minden arról szól, hogy ezeket a javításokat elhozzuk a következő két fordulóra Ausztriába. A Red Bull Ring trükkös pálya volt számunkra az elmúlt szezonokban, de jól mentünk itt a tavalyi évben. Persze tudjuk, hogy idén egészen más a helyzet. A pálya rövid, a kör nagyon gyors, a különbségek kicsik lesznek, ezért ki hozzuk magunkból a maximumot” – tekintett előre. Hamilton koránt sem ennyire derűlátó, mivel a Red Bull Franciaországban előnyben volt az egyenesekben, a hasonló karakterisztikájú osztrák pályán pedig mindez győzelmet érhet. „Van három napunk, hogy megnézzük, tudunk-e fejlődni. Ha mindent a csúcsra járatunk, akkor talán megfuttathatjuk őket a pénzükért” – mondta. A vb-pontversenyt hét futam után 12 ponttal vezető Verstappen éretten kezeli az idei szezont, ugyanakkor úgy gondolja, akkor sem fog összetörni, ha végül Hamilton lesz a világbajnok. „Élvezem azt, amivel foglalkozom és az embernek szerencsésnek kell lennie az életben, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, bizonyos korszakok hosszabbak a többinél. Néha kiélezettebb a verseny, más csapatok ellen kell küzdeni a bajnoki címért, máskor egy istálló tarol, de ez más sportágakban is látható. Én annyi futamot akarok nyerni, amennyit csak tudok. Persze, remélem, hogy világbajnok is leszek, de ha nem, akkor is imádom, amit csinálok és ez a legfontosabb” – jelentette ki újságírói kérdésre.

A Franciaországban látottak alapján a Red Bull és a Mercedes ezúttal is kiemelkedhet majd a mezőnyből, az erőviszonyokat ugyanakkor alaposan átírhatja majd az időjárás, az előrejelzések szerint akár mindhárom nap eshet az eső. Szombatra kis esély mutatkozik a csapadékra, viszont pénteken és vasárnap szinte bizonyosan lehet majd zivatarokra számítani.

Telt ház lehet Silverstone-ban Telt ház előtt rendezhetik meg július 16-18. között a Brit Nagydíjat. Mindez azt jelenti, hogy 140 ezer néző tekintheti meg a helyszínen az eseményeket. A koronavírus-járvány előtti legutóbbi F1-es hétvégén három nap alatt 351 ezer néző volt jelen Silverstone-ban, a vasárnapi francia futamot pedig 141 ezren nézték végig a lelátókról. Ausztriában ezen a hétvégén 15 ezer szurkoló lehet a helyszínen, ám ez a szám a jövő heti második viadalra még nőhet a járványadatok függvényében.