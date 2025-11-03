A Stockport County jelenleg az EFL League One listavezetője, a költségvetése nagyobb, mint az NB I klubjainak együttvéve.
Az 54 éves szakember kilenc éven át a Ferencváros öt vezetődezőjének segítője volt, majd egy évvel ezelőtt megbízottként a Konferencia-ligába vezette a zöld-fehéreket, tíz mérkőzésből kilencet megnyert a csapatával, mégis távoznia kellett.
A DVSC labdarúgója a Ferencváros ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen a gólöröm közben elcsúszott, eltörte a csuklóját.
Az idei NB II-es bajnokcsapat, a Debrecen labdarúgója egy légi-, illetve űrjárműgyár kisebbségi tulajdonosa lett.
230 millió forintért vásárolhatja ki az új tulajdonos Szima Gábor egykori érdekeltségét.
Elárulta, hogy 19-es mezben fog játszani, mert abban robbant be a köztudatba.
A csapat az előírásoknak megfelelően a negatív tesztet produkálókkal utazik Kaposvárra, a szerdán 16.30 órakor kezdődő bajnokira.
Minden játékos, stábtag és irodai dolgozó Covid-teszten vett részt.
Ez nem csak azért példátlan lépés, mert épp egy vesztes csapatba invesztál közpénzt a város, hanem azért is: az úgynevezett élvonalbeli klubok közül egy sincs amiben ilyen nagy önkormányzat résztulajdon lenne.
Pontosan 25 éve nyert KEK-et a Dunaferr, néhány nappal később pedig EHF-kupát a Debrecen: a női kézilabdázás legendás hetére emlékezünk.
A Debrecen a 8. helyen áll a bajnokságban, az edző nem akart a kibontakozás gátja lenni.
Úgy is mondhatnánk: pontot szerzett a Haladás Debrecenben, miután 1-1-es döntetlent játszott a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában, szombaton.
Sándor Csabáné Sipos Éva augusztus 13-án lett volna 45 éves.
A DVSC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott vasárnap a Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában.
A Debreceni VSC szombaton 3-1-es győzelmet aratott a címvédő Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A hajdúságiak három nyeretlen meccs után győztek ismét, míg a kispestiek három veretlen találkozót követően kaptak ki újra.
Debrecenben győzött 3-2-re a kiesés elől menekülő Vasas a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati játéknapján.
A Mezőkövesdtől otthon elszenvedett vereség után javított az Újpest: idegenben legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában szombaton.
Nem született gól a Puskás Akadémia és a harmadik helyezett Debrecen mérkőzésén szombaton a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.
Szombaton a 12. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I, amelynek éllovasai idegenben kezdik meg a bajnokság következő szakaszát.
A labdarúgó NB I első harmadának végére látványos javulást ért el a Debrecen, amely az utóbbi hetekben nyújtott formájának köszönhetően harmadik a tabellán.
Csúfos zakót mért az első játékrészben büntetőt hibázó bajnokcsapatra a Vasas az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. játéknapján. Megszakadt a Debrecen győzelmi sorozata.
Hátrányból fordítva szerezte meg a győzelmet a Debrecen az OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján: a hajdúsági csapat hazai pályán 3-1-re nyert a Diósgyőr ellen.
A Debrecen kapott egyedüliként pénzbüntetést a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától az élvonal negyedik fordulója után.
Debrecenben a portugál tréner állásába került a bukdácsolás. A hajdúságiak mellett a DVTK vagy az MTK búcsúzhat az élvonaltól.
A DVSC a labdarúgó OTP Bank Liga szezonbeli utolsó fordulója előtt felbontotta a portugál Leonel Pontes vezetőedző szerződését.
Úgy elverte a Honvéd a Debrecent, mint szódás a lovát. Vagy ahogyan futballügyileg összehasonlíthatatlanul szebb korokban tette; mondjuk, 1964-ben (5-0) vagy 1985-ben (7-0).
Az éllovas Budapest Honvéd 5-2-re nyert Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordulójában, így már szombaton bajnok lehet, amennyiben a Videoton este kikap a Ferencvárostól. A debreceniek vereségükkel nehéz helyzetből várhatják az utolsó fordulót, melyben a mögöttük 10. Diósgyőrhöz látogatnak, s Miskolcon legalább egy pontot kell szerezniük a biztos bentmaradáshoz.
Eltérő célokért küzd a labdarúgó OTP Bank Liga befejezése előtt három játéknappal a dobogóra hajtó Ferencváros és a kieső, 11. pozíciótól mindössze kétpontnyi távolságra lévő Debrecen, ám mindkét fél számára fontosnak ígérkezik a 31. fordulóban szombat este következő Üllői úti összecsapás.
A második Videoton szombaton 3-2-es győzelmet aratott Felcsúton a bennmaradásért küzdő Debreceni VSC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A hajdúságiak kudarcukkal visszaestek a 11., kiesést jelentő helyre.
Szívműtéten esett át Dr. Horváth Zsolt NB I-es focista. A Debrecen középpályásának nagy valószínűséggel be kell fejeznie a pályafutását - írja a 24.hu.