2029-ben adhatják át az új paksi blokkokat

Süli János szerint várhatóan 2021. szeptember végén kapják meg a létesítési engedélyt.

A két új atomerőművi blokk 2029-ben és 2030-ban kezdheti meg kereskedelmi üzemét Pakson – mondta a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter pénteken Szekszárdon. Süli János a Tolna Megyei Közgyűlés ülésén hozzátette: a kereskedelmi üzemet egy 6-8 hónapos tesztüzem előzi majd meg. Emlékeztetett: a Paks II Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án adta be a létesítési engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak, amelynek 12 plusz 3 hónapja van a kérelem elbírálására, ezért várhatóan 2021. szeptember végén kapják meg a létesítési engedélyt. Tájékoztatása szerint a teljes erőmű épülete alatt megerősítik, homogénné teszik a talajt . A 22 méter mély munkagödröt úgy kell elkészíteni, hogy vízteleníteni lehessen, és ennek ne legyen hatása a meglévő blokkok biztonságos üzemeltetésére. Előírták – folytatta –, hogy tesztmunkagödröt készítenek, és egy résfaltesztet is elvégeznek, elősegítve a víztelenítés megoldását. Ismertetése szerint 26 felvonulási épületre van már engedély, több mint 100 műtárgy készül, köztük 80 épület, üzemek, irodák. Az első épületek állnak, és elkészült a felvonulási terület energiaellátását biztosító hálózat is. Süli János hangsúlyozta, hogy a Paks II. pénzügyi eredeti és módosított szerződése is nyilvános. A szerződés értéke 12,5 milliárd euró, amelyből 2,5 milliárd a magyar finanszírozás, tízmilliárd orosz rendelkezésre állási hitel.