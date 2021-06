Még egy Paks 2-es engedély csúszik

A nukleáris bővítési terv újabb hozzájárulásának elbírálását halasztja az engedélyező hatóság.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) negyed évvel szeptember végéig kitolta a Paks 2-es beruházás úgynevezett biztonsági övezetének kijelölési határidejét - derül ki a hatóság tegnapi végzéséből. A biztonsági övbelül az atomerőműhöz kapcsolódó létesítményeken kívül más nem építhető - közölte megkeresésünkre Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse. E körön belül némiképp az atomreaktorok normál üzeme közben is magasabb lehet a radioaktív sugárzás szintje az átlagosnál. A szabályok szerint a távolság legalább 500 méter. Ennek kapcsán a környezetvédelmi szakértő felhívta a figyelmet, hogy az első paksi atomblokk átadásakor, a 80-as évek elején a távolság még 3 kilométert tett ki. Ezt 2011-ben csökkentettek "legalább" fél kilométerre. Bár akkor a kormánylépés kiváltott némi értetlenséget , a szakértő nem vonja kétségbe a megalapozó tanulmány szakszerűségét. A döntéshez ugyanakkor hozzájárulhatott, hogy Paks és a környező települések az elmúlt évtizedek során az erőmű felé terjeszkedtek, de már készülhettek Paks 2-re is. A tervezett blokkok falától ugyanis 3 kilométeren belül már mindenképp található néhány belterületi létesítmény. Az 500 méteres távolság lényegében az erőmű kerítéséhez illeszkedik, de a hatóság elvben ennél nagyobb távolságot is megszabhat. Az OAH-végzés emlékeztet, hogy tavaly június 30-án az állami Paks II Zrt. a "központi", létesítési engedélykérelem benyújtása mellett a biztonsági övezet határának kijelölését és az előzetes nukleárisbalesetelhárítási intézkedési terv engedélyezését is kérte. Tekintettel arra, hogy a szabályok szerint az OAH a biztonsági övezet határait a létesítési engedéllyel együtt jelöli ki, és ez utóbbi elbírálási idejét közel egy hónapja már szeptember végéig meghosszabbították , a biztonsági övezet kapcsán sem maradt választása - hívta fel a figyelmet a Greenpeace szakértője. Magyarán a létesítési kérelem elbírálásának elhúzódása több más hozzájárulás kiadására is kihat. Maga az OAH-végzés a hosszabbítást a benyújtott 75 ezer oldalnyi irat mennyiségével és összetettségével, valamint a létesítési engedély elbírálásának időszükségletével indokolta. A biztonsági övezet nem tévesztendő össze a különböző súlyosságú események során alkalmazott, a kitelepítést és a növénytermesztést is szabályozó úgynevezett óvintézkedési zónákkal, amelyek távolsága a baleset súlyosságától függ - szögezte le Perger András. Megjegyezendő: bár a Greenpeace a tervet mélységében követi, tapasztalataik alapján azt minden szempontból szükségtelennek és károsnak ítélik.