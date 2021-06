Sétányt neveztek el Benedek Tiborról Olaszországban

A magyar szurkolók egy része homofób dalokat énekelt a müncheni meccsen.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást kezdeményezett a szerdai Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzés kapcsán, lehetséges diszkriminatív esetek miatt. A szervezet nem közölt pontos részleteket, ugyanakkor német sajtóértesülések szerint – korábban a Die Welt számolt be róla – a magyar szurkolók egy része homofób dalokat énekelt a 2-2-re végződött csoportmeccsen. A magyarok a kezdés előtt a stadionban többek között azt skandálták, hogy „Németország, Németország, homoszexuális”, és a német himnusz alatt tüntetőleg elfordultak. Időnként a „b.zi, b.zi, b.zi, b.zi Németország” kiáltásokat lehetett hallani. Többen az újságíróknak a középső ujjukat mutogatták, akárcsak azoknak a tüntetőknek, akik szivárványszínű esernyőkkel vagy zászlókkal gyűltek össze. A mérkőzés előtt az UEFA – politikai okokra hivatkozva – elutasította , hogy Allianz Arena szivárványszínű díszkivilágítást kapjon a mérkőzés során . Ennek az az előzménye, hogy június közepén megszavazta az Országgyűlés azt a fideszes törvényt - az ellenzéki összefogásban résztvevő Jobbik támogató szavazataival – amely lényegében egyenlőségjelet tesz a pedofília és a homoszexualitás között. A törvény hazai és nemzetközi szinten is felháborodást váltott ki. A magyar drukkerekkel szemben már zajlik vizsgálat a Portugália és Franciaország elleni, budapesti csoportmeccsek kapcsán, szintén lehetséges diszkriminatív esetek miatt. A portugál sajtó arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldónak ellenséges fogadtatásban volt része a Puskás Arénában, ahol a franciák kulcsemberei közül Kylan Mbappé és Karim Benzema is a hazai drukkerek rasszista céltáblája volt.