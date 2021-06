Ritka, de súlyos mellékhatása lehet a Pfizer és a Moderna vakcinájának

Az oltóanyagot még még így is megéri beadatni.

A ritka szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását

- írja az MTI. A magyar állami hírügynökség beszámolója szerint a helyi idő szerint pénteken kiadott figyelmeztetés szerint az oltások, különösen a második dózis után az Egyesült Államokban több esetben lépett fel szívizomgyulladás (myocarditis) vagy szívburokgyulladás (pericarditis). Június második hetének végéig több mint 1200 ilyen esetet jelentettek, főként férfiak körében. Az FDA közleménye szerint a szívgyulladást azután tették fel a lehetséges kockázatok listájára, hogy az amerikai járványügyi hatóság (CDC) tanácsadó orvoscsoportja - több hónapos vizsgálat nyomán - szerdán megállapította, hogy "valószínű kapcsolat" van a serdülők és fiatal felnőttek körében tapasztalható ritka szívgyulladás, valamint a Pfizer/BioNTech és a Moderna koronavírus-vakcinával végrehajtott oltások között. Június első felében az izraeli egészségügyi minisztérium is arról számolt be, hogy lehetséges kapcsolatot talált a szívgyulladások és a Pfizer oltása között. A Pfizer gyógyszergyártó cég, amelynek vakcináját hivatalosan is engedélyezték a 12 év feletti amerikaiak oltására, korábban úgy nyilatkozott, hogy nem tapasztalt az általánosan elvárhatónál magasabb arányú szívgyulladást. Korábban a Moderna is azt közölte, hogy nem talált oksági összefüggést a szívgyulladásos esetek és az oltás használata között. A CDC adatai szerint eddig több mint 138 millió amerikait már kétszer beoltottak a két, mRNS-alapú oltás egyikével.