Rossi: Orbán néha üzen nekem

Tizenhat ország maradt versenyben a végső győzelemért, a hétvégén újabb négy válogatott számára ér majd véget a kontinensviadal.

A magyar labdarúgó-válogatott számára véget ért az Európa-bajnokság, ám 16 csapat még versenyben van a végső győzelemért. Két szünnap után szombaton Wales és Dánia összecsapásával kezdődik meg a torna egyenes kieséses szakasza. A legutóbbi kontinenstornán meglepetésre elődöntőig menetelő walesiek Olaszország mögött négy ponttal jutottak tovább a nyolcaddöntőbe. Rob Page szövetségi kapitány azt mondta, a céljuk nem változott az öt évvel ezelőttihez képest: olyan messzire szeretnének eljutni a tornán, amilyen messzire csak tudnak. „Nagy ambícióval várjuk a dánok elleni összecsapást, ugyanakkor nem vagyunk naivak és tudjuk, milyen nehéz dolgunk lesz. Láttuk a tornán lejátszott találkozóikat, elképesztő, amit csináltak, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, ha jó napunk van, bárkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát” – olvashatóak a szakember szavai az európai szövetség honlapján. A rivális dánok számára drámai módon kezdődött a kontinensviadal, a skandinávok rögtön első meccsükön, Finnország ellen elvesztették egyik legjobbjukat, Christian Eriksent, akinek azóta kardioverter-defibrillátort ültettek a mellkasába. A dánok meglepetésre elveszítették a finnek elleni találkozót, ám azóta mérkőzésről mérkőzésre javult a csapat teljesítménye. „Fantasztikus stadionban lépünk majd pályára, ahol normál körülmények között hihetetlen a hangulat. Nagyon várjuk az összecsapást” – nyilatkozta a találkozó előtt az Ajax stadionjáról Kasper Dolberg, aki 2016 és 2019 között az amszterdami klub játékosa volt. A támadó hozzátette, egyértelműen hiányozni fog nekik a dán közönség, de bízik abban, hogy az a kétezer szerencsés szurkoló, aki jegyet tudott váltani a hollandiai összecsapásra, ugyanolyan lelkesen fogja buzdítani őket, mint a koppenhágai közönség tette. Szombaton aztán Olaszország és Ausztria feszül egymásnak. Az erőviszonyok és az aktuális forma alapján Roberto Mancini együttese a párharc favoritja, lévén az olaszok három magabiztos győzelemmel tudták le a csoportkört. Az olasz gárda 2018 szeptembere óta veretlen, azóta 30 mérkőzéséből 25-ször nyert, legutóbbi 11 meccsén úgy, hogy gólt sem kapott. „Amennyiben a srácok a továbbiakban is úgy játszanak, ahogyan eddig tették, én már boldog leszek. Én csak ennyit kértem tőlük” – mondta Roberto Mancini. „Képesek futni és nyomást gyakorolni az egész mérkőzésen – vette át a szót Lorenzo Insigne, a csapat egyik rutinos támadója. – Amennyiben hagyjuk érvényesülni ezeket az erényeiket, akkor nem tudjuk legyőzni őket. Nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, meg kell őriznünk a higgadtságunkat, és alaposan felkészülnünk erre a találkozóra is, ahogyan tettük azt a korábbiak esetében” – tette hozzá. Franco Foda, az osztrákok kapitánya szerint a kieséses szakaszban már nincsenek könnyű ellenfelek, és bár Olaszország már régóta nem veszített mérkőzést, talán eljött az az idő, hogy ismét kikapjanak.

Vasárnap Budapesten folytatódik a küzdelem Hollandia és Csehország részvételével. A 18 órakor kezdődő találkozó miatt útlezárásokra kell számítani, amelyek hatással lehetnek a Pest keleti részén, különösen a Zuglón vagy a Hungária körúton áthaladók közlekedésére. A holland együttes az olaszokhoz és a belgákhoz hasonlóan százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört: az Oranje előbb Ukrajnát, majd Ausztriát és Észak-Macedóniát múlta felül. A csehek hasonlóan jól kezdték a tornát, a nyitókörben 2-0-ra intézték el Skóciát, aztán azonban előbb döntetlent játszottak a horvátokkal, majd kikaptak az angoloktól. Este 21 órától a világranglista vezető Belgium és az Eb-címvédő Portugália mérkőzik meg. A döntőbe is beillő párosítás annak köszönhetően jöhetett létre, hogy Cristiano Ronaldoék csupán a magyarokat előzték meg az F jelű halálcsoportban. Mint arról már korábban szó esett, Belgium kilenc ponttal lépett tovább, ugyanakkor Oroszország, Dánia és Finnország játékereje sem közelíti Portugáliáét.

A hétvége programja Szombat: Wales-Dánia, Amszterdam 18.00 Olaszország-Ausztria, London 21.00

Vasárnap: Hollandia-Csehország, Budapest 18.00 Belgium-Portugália, Sevilla 21.00