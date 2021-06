Hiába készültek Gárdonyban a francia válogatott érkezésére, a csapat végül nem szállt meg a városban

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a miniszterelnöknek - mint korábbi csatárnak - jó taktikai érzéke van.

"Kicsit féltem, hogy nem szerzünk pontot a szurkolóink előtt, de a csapat karaktert és bátorságot mutatott, így két ponttal fejeztük be” - nyilatkozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az olasz La Repubblicának adott nyilatkozatában. A beszélgetést a Telex szemlézte. A szakember a magyar válogatott továbbjutásáról azt mondta, azt szinte bármelyik más csoportból ki tudták volna vívni. Úgy érzi magát Magyarországon, mint ha örökbe fogadták volna, ha a tévében az edzőkről beszélnek, akkor úgy értékelik, mintha nem külföldi lenne, hanem magyar. A szakmai kérdéseken túl politikai jellegű dolgok is szóba kerültek, ám Rossi diplomatikusan hárított. Arra a kérdésre - amely azt firtatta, Orbán propagandaeszközként tekint a válogatottra, miközben kormányzásának vannak antidemokratikus jelei - úgy felelt, nem szeretne ebbe a vitába beszállni, mert bármit is mond, felhasználhatják a szavait, ezért inkább távol marad tőle. Meglátása szerint a tiszteletet a viselkedéssel kell kimutatni, ezért nem térdeltek le, hanem mutatták a mezükön lévő respect feliratot.

„Időnként üzeneteket küld nekem, ahogy tette a németek elleni meccs után is”

– válaszolt arra a kérdésre, milyen a viszonya a miniszterelnökkel. Ám arról nem számolt be, hogy utóbbi mérkőzés után mi volt a kormányfői közlés tárgya. Megjegyezte, Orbánnak van taktikai érzéke, csatár volt, nem egy elvakult szurkoló. Sem tőle, sem a szövetség elnökétől nem kapott soha nyomást, hittek benne, a munkájában, hagyták dolgozni. Rossi beszélt arról is, hogy mentáltrénert is alkalmaz a csapatnál, aki egy erdélyi magyar, Hajdu Zoltán. A szövetségi kapitány küzd, hogy ilyen szakemberek segítsék a korosztályos válogatottak munkáját. „Ha nincs elég tehetséged, szervezettséggel kell kompenzálnod. Tanulmányozni kell az adatokat, a technikai képzettséget a szív képes pótolni” - fogalmazott a nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya.