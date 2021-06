Az olaszok hosszabbításban ugyan, de legyőzték Ausztriát

Az olasz válogatott hosszabbítást követően 2-1-re legyőzte Ausztria együttesét, így bejutott a negyeddöntőbe a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.

Az összecsapás első 15 perce jobbára mezőnyjátékkal telt, mert bár az olaszok igyekeztek támadólag fellépni, nem találtak fogást az osztrákok jól szervezett védelmén. Az első negyedóra után Barella lövésénél nagyot kellett védenie Bachmannak, és bár Roberto Mancini szövetségi kapitány csapata igyekezett fokozni a nyomást, az osztrák együttes állta a sarat - Immobile 22 méteres lövésénél ugyanakkor szerencséje volt, mert a csatár a két kapufa találkozását találta el. A fordulás után bátrabban játszott és szabadrúgásból, valamint távoli lövésből veszélyeztetett is az osztrák válogatott, sőt Arnautovic révén a 65. percben videobírós visszanézést követően érvénytelenített lesgólig is eljutott. Mancini ennek hatására két középpályását is lecserélte, de továbbra is az osztrákok játszottak fölényben. Az utolsó tíz percben az olaszok álltak közelebb a győztes találat megszerzéséhez, de mivel nem sikerült, hosszabbítás következett. A ráadás elején megtört a jég, és Chiesa találatával az olaszok megszerezték a vezetést. Insigne szabadrúgásánál a 104. percben Bachmann védett hatalmasat, mielőtt Pessina megduplázta az előnyt. Az újabb térfélcserét követően Donnarummának kellett bravúrral hárítania a fél perce pályán lévő Schaub távoli lövését, majd bár Kalajdzic révén szépítettek az osztrákok, izgalmassá téve az utolsó perceket, újabb gólt már nem tudtak szerezni. Az olasz válogatott 2018 szeptembere óta veretlen - azóta 31 mérkőzéséből 25-ször nyert - ezzel megdöntötte saját csúcsát, sőt megjavította a kapott gól nélkül lejátszott percek világrekordját, ugyanis az osztrákok szépítő találata előtt 1168 percig nem találtak a hálójába. A régi csúcsot 1972 és 1974 között állították fel, amikor a legendás Dino Zoff volt a kapus. Ezt megelőzően 2020. október 14-én a Nemzetek Ligájában kaptak gólt az olaszok, amikor 1-1-es döntetlent játszottak Hollandiával. A negyeddöntőben a vasárnapi, sevillai Belgium-Portugália találkozó továbbjutója vár rájuk. Eredmény, nyolcaddöntő: Olaszország-Ausztria 2-1 (0-0, 0-0, 2-0) - hosszabbítás után ---------------------------------------- London, Wembley Stadion, 18 910 néző, v.: Anthony Taylor (angol) gólszerzők: Chiesa (95.), Pessina (105.), illetve Kalajdzic (114.) sárga lap: Di Lorenzo (50.), Barella (51.), illetve Arnautovic (2.), Hinteregger (103.), Dragovic (121.)