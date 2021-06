Többször kezelték pszichiátrián a würzburgi késes merénylőt

Továbbra sem világos, miért követte el tettét az a férfi, aki pénteken a németországi Würzburgban késsel megölt három embert, hetet pedig megsebesített.

Miután kiderült, hogy az illető a polgárháború sújtotta Szomáliából származik, a jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) azonnal terrortámadást emlegetett, ám mind több jel utal arra, hogy a férfi súlyos pszichés problémákkal küzd. 2015 májusában került Németországba és menedékjogi eljárása idején törvényesen tartózkodott Bajorországban. Ezt a rendőrség és az ügyészség közös sajtótájékoztatón jelentette be szombat délután. A nyomozók szerint a még csak feltételezettként emlegetett elkövető először a belvárosi Woolworth áruház háztartási osztályán felkapott egy kést, amivel megszúrta az eladót és két másik nőt. A férfi közben azt kiabálta, hogy „Allahu Akbar”, azaz "Isten hatalmas". Ezután az áruházzal szemben lévő bankfióknál késsel támadt hat másik nőre és egy fiúra, súlyosan megsebesítve őket. A Twitteren megosztott videók szerint az ámokfutót körülbelül egy tucat bevándorló hátterű fiatalember állította meg. A 24 éves szomáliait székekkel és más tárgyakkal tartották sakkban, amíg a rendőrség megérkezett. „A kés még mindig a kezében volt” – közölte Martin Wilhelm rendőrfőnök-helyettes. Az egyik rendőr végül combon lőtte és letartóztatta. „Lenyűgözött az emberek bátorsága” – jelentette ki Markus Söder bajor miniszterelnök. Joachim Herrmann belügyminiszter pedig „megmagyarázhatatlan brutális tettnek” nevezte a támadást . Würzburg már volt iszlamista támadás színhelye. 2016-ban egy terrorista öt embert sebesített meg baltával egy helyi vonaton. Akkor az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet vállalta magára a támadást. Bár az „Allhu Akbar” kiáltás iszlamista háttérre utalhat, a nyomozás során egy sor kérdőjel merült fel. Nem világos, hogy a tettes véletlenül vagy szándékosan támadt meg szinte kivétel nélkül nőket. A férfit eddig is erőszakra hajlamosnak ismerték. Tavaly januárban egy hajléktalanszállón veszekedés közben kést ragadott, amit „fenyegetően tartott a kezében” – közölte a bambergi főügyészség egyik munkatársa. Akkor senki sem sérült meg. A rendőrség azonban eljárást indított, és a férfit ideiglenesen pszichiátriai osztályon helyezték el. Ugyanő állítólag néhány hete Würzburg belvárosában is zaklatott valakit: „Ekkor a vádlott zavart viselkedést tanúsított, mentális rendellenességekkel”. A férfit ismét a pszichiátriára küldték, ahonnan egy nap után elengedték. Márciusban a rendőrség olyan információkat kapott, hogy a feltételezett merénylő 12 évesen már a hazájában is bűncselekményeket követett el. Ezt az információt azonban nem sikerült ellenőrizni. A jelentések szerint nincs jele annak, hogy az elkövető kapcsolatban állna militáns szalafistákkal. A szállásán ugyanakkor találtak az Iszlám Államhoz köthető anyagokat.