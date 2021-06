Minden ötödik orosz emigrálna

Felfalja önmagát a lengyel ellenzék! Már ilyen és ehhez hasonló címekkel számol be a sajtó a Gazeta Wyborcza körül hetek óta tartó konfliktusról.

A Gazeta Wyborcza harminckét éve létező lap, s egyben politikai centrum, amelyet Adam Michnik alapított 1989-ben, hogy a részben szabad választásokon induló Szolidaritás lapja legyen. A címe is erre utal: „Választási újság”. Az újság az elmúlt három évtizedben a lengyel közélet egyik legfontosabb intézményévé, szellemi-politikai pólusává lett. Az Agora részvénytársaság adja ki, és kollektívája épp az rt. igazgatóságával került konfliktusbam, miután az igazgatóság pár hete úgy döntött, hogy gazdaságossági, piaci okokból karcsúsít: egyesítik a két fő internetes kiadványt, leváltják a Wyborcza.pl eddigi kiadóját, s helyére a Gazeta.pl vezetőjét teszik. Ez a gazdaságinak látszó lépés váltotta ki a szerkesztőség „lázadását”. Az újság hét éve fordulatot tett, azóta elsősorban digitális orgánum, a szerkesztőség agyközpontja az előfizetéses Wyborcza.pl holnap. Az előfizetők – köztük e cikk szerzője – különféle csomagok közül válogatva jutnak hozzá a szerkesztőség kínálatához, olvashatják interneten az archívumot. Az előfizetők száma több mint 250 ezer. A nyomtatott lap nem tűnt el, de anyagai főként a Wyborcza.pl választékából kerülnek ki. Az Agora harminc év alatt jelentős médiavállalkozássá nőtte ki magát. Tulajdonosa egyebek között egy köztéri hirdetőcégnek, egy mozihálózatnak és több népszerű rádióállomásnak is. Az Agora által kiadott másik portál, a Gazeta.pl ingyenesen hozzáférhető, más tartalmakat közöl, mint az Wyborcza.pl., sok benne a könnyed, bulváros olvasmány – és persze a hirdetés. A GW szerkesztői és újságírói úgy értelmezték, hogy a kiadó ezt a hirdetés alapú, bulváros modellt akarja rájuk kényszeríteni. Michnik többször kifejtette: a lap lényege az elektronikus előfizetéses megjelenés, ez kapcsolja össze a szerkesztőséget és az olvasókat. Erről nem akarnak lemondani, miközben hajlandók a gazdaságilag ésszerű lépésekre. Az egyesítés most felajánlott módját Michnik az „újság legyilkolásának” nevezte. Azt mondta, nem híve az összeesküvés-elméleteknek, de hajlik rá, hogy a hatalom, nevezetesen Jaroslaw Kaczynski kezét lássa az ügyben. A jobboldali kormány épp most szállja meg a lengyel vidéki lapokat, amelyeket az Orlen üzemanyagcéggel vásároltatott meg korábbi bajor tulajdonosától. A GW erre azzal reagált, hogy regionális szerkesztőségeket hozott létre azokban a körzetekben, ahol megszűnt a független újságírás. A lap a Népszavának név nélkül nyilatkozó korábbi munkatársai a konfliktusban inkább gazdasági, mint politikai összeütközést látnak. Az Agora gazdasági helyzete nem alakul jól, a társaság súlyos veszteségeket könyvelt el, különösen a koronavírus járvány követkeményei miatt. A varsói értéktőzsdén jegyzett cégben több biztosítótársaság, befektetési alap mellett tulajdonosok az újság egykori munkatársai és Soros György egy alapítványa is. Forrásaink szerint a hatalom ellenségként kezeli a céget. Így történt, hogy az állami médiahatóság megakadályozta az Agorát a népszerű Radio Zet kereskedelmi rádió megvásárlásában, ami miatt most per folyik. A sajtópiaci elemzők szkeptikusok: a Gazeta.pl eddig hasznot húzott abból, hogy a GW cikkeit is közölte ingyenesen, olvasóinak száma meghaladta az előfizetéses kiadványét. De azt senki sem gondolná, hogy a bulvár felé hajló internetes felület olvasói hajlandók lesznek fizetni a tartalomért. A szerkesztőség vezetői Michnik első helyettesét, Jaroslaw Kurskit bízták meg azzal, hogy a konfliktusról nyilatkozzon. Szerinte a lényeg a szerkesztőségi függetlenség, amelynek alapja a digitális modell. Ez garantálja ugyanis a bizalmi kapcsolatot a minőséget elváró olvasó és a fizetős minőségi tartalmat szolgáltató szerkesztőség között. A reklám csak ezután következik – hangsúlyozta. Kurski szerint újra kell rendezni a szerkesztőség és a kiadó ügyeit. A főszerkesztőhelyettes azt mondta, úgy érzik, hogy a másik fél kezdi érteni az álláspontjukat. A GW állapota legalább annyira közpolitikai, mint gazdasági kérdés. Lengyelországban politikai válság van: a kormányzó Egyesült Jobboldal, azaz a PiS és szatellitpártjai elveszítették többségüket a szejmben a múlt héten, miután három képviselő kilépett Jaroslaw Kaczynski pártjából. Tehát a jobboldalon is belharcok dúlnak, de az ellenzék sincs jó állapotban. Ebben a helyzetben a GW – más független médiumokkal együtt – szinte fontosabb szerepet tölt be a hatalom ellenőrzésében és megfékezésében, mint a parlamenti ellenzék. A lap belső válságának hírére Kaczynski fellélegzhetett.