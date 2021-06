Exit poll: egy régióban sem győzött Marine Le Pen pártja

Hancock videóüzenetben mondott le, beismerve, hogy "viselkedése aláásta a kormány képességét a Coviddal kapcsolatos korlátozások betartatására".

Amikor Boris Johnson péntek délután ünnepélyesen kijelentette, hogy részéről Matt Hancocknak a szociális távolságtartás megsértése miatti bocsánatkérésével "lezártnak tekinti" a csókbotrányt, biztosra lehetett venni, hogy nem ez volt a mese vége. A pandémia kezelése során elkövetett szakmai hibák miatt régóta ostromlott egészségügyi miniszter vesztét a The Sun bulvárlap pénteki kiadása, majd ugyanaznap este közzétett videófelvétele okozta. A képek és a videó világosan mutatják, ahogy Hancock egyetemi évfolyamtársnőjével és általa kinevezett minisztériumi főtanácsadójával ölelkezik hivatali szobájában. Hancock már csütörtökön, amikor a The Sun figyelmeztette a másnapi leleplezésre, színt vallott Martha nevű feleségének a házasságon kívüli kapcsolatról és a közelgő botrányról, majd ki is költözött közös házukból. A másfél évtizede együtt élő párnak, akárcsak a miniszter kedvesének, Gina Coladangelónak három gyermeke van. A kommunikációs és egészségügyi szakértő asszony férje a népszerű brit butiklánc, az Oliver Bonas alapítója és vezetője, Oliver Tress. Sem neki, sem Marthának nem volt fogalma a kapcsolatról, a brit olvasóknak pedig szabályosan leesett az álluk a május 6-án készült fotók láttán. A miniszter és barátnője ugyanis megsértik a különböző háztartásokban élők közötti, Hancock nevéhez fűződő kétméteres szociális távolságtartási szabályt. Amikor 2020. májusában a neves epidemológus, Neil Ferguson professzort ugyancsak a szeretőjével kapta le egy lesifotós, Hancock "nem talált szavakat" és a "rendkívüli kihágás" miatt támogatta a tudós eltávolítását a járvány elleni küzdelem élvonalából. Hancock helyzete szombat délutánra vált tarthatatlanná. Egyetlen politikai szövetségese sem állt ki mellette, míg egyre több, a tory parlamenti frakció hátsó soraiban helyet foglaló "mezei" honatya helyezkedett szembe vele. Duncan Baker norfolki képviselő a helyi lapnak elmondta, hogy "véleménye szerint a magas közhivatalt betöltő és felelősségteljes pozícióval rendelkező embereknek megfelelő erkölcsi és etikai értékeket is kell képviselniük" és "mint egy családja iránt elkötelezett férfi fontosnak tartja a normákat és a tisztességet". A tiltakozó politikusok, de a hétvégén elkerülhetetlenül a témáról beszélgető családok is a "kétszínűség" szót használták a leggyakrabban , hozzátéve, hogy elfogadhatatlan a politikusoknak meggyőződése, miszerint rájuk más szabályok vonatkoznak, mint az egyszerű emberekre. Hancock videóüzenetben mondott le, beismerve, hogy "viselkedése aláásta a kormány képességét a Coviddal kapcsolatos korlátozások betartatására". A 43 éves politikus hangsúlyozta: "Megérti, hogy az ország minden polgára milyen óriási áldozatokat hozott az elmúlt évben, és azoknak, akik a szabályokat hozták, szigorúan kell követniük ezeket". A bukott politikus ellen rendőrségi vizsgálat is indulhat a járványügyi törvény megsértése miatt, mint ahogy Gina Coladangelo évi 15 ezer font fizetéssel honorált tanácsadói kinevezésének tisztasága is kérdéses . Szombaton ő is lemondott. Vizsgálatnak kell indulnia arról is, hogyan helyezhettek biztonsági kamerát Hancock dolgozószobájában a füstérzékelőbe rejtve. A The Sunday Times találgatása szerint egy a kormány által szerződtetett vállalat dolgozója juthatott hozza a felvételekhez. Vadabb elméletként felmerült az is, hogy Kína vagy Oroszország állt volna az akció mögött. Boris Johnson, aki négy gyermekének anyját hagyta el az akkor alig 30 éves Carrie Symonds kedvéért, az indokoltnál tovább tanakodott Hancock jövőjét illetően, ám annak visszalépése után villámgyorsan kinevezte új egészségügyi miniszterét. A jól képzettnek, rátermettnek, tapasztaltnak tartott 51 éves Sajid Javid, egy Pakisztánból bevándorolt autóbuszsofőr fia, korábban belügy-, majd pénzügyminiszterként is szolgált. 2020 elején hagyta el a kormányt, amikor a kormányfő stratégiai orákuluma, Dominic Cummings követelte, hogy egy átszervezés keretében mondjon le saját tanácsadóiról, ő viszont szolidáris maradt velük. Visszatérése éppúgy jelzi a Cummings-éra végét , mint egy átfogó kormányátalakítás elkerülésének szándékát, illetve a Javidhoz közel álló Carrie Johnson növekvő befolyását.