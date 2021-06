400 ezer adag kínai vakcinát adunk Montenegrónak és Bosznia-Hercegovinának

A kormány tovább sanyargatja a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget.

- számolt be hétfői sajtótájékoztatóján a szervezet vezetője. Iványi Gábor hangsúlyozta, mindez az alap normatívát nem érinti, ami a fenntartásra fordított összeg hatvan százalékát jelenti. Hozzátette, nekik egy csökkentett összegből kell megoldaniuk azt, amire más egyházak a dupláját kapják, ők ugyanis a hatalomnak kedvesebbek. A MET vezetője jelezte azt is, tovább küzdenek azért, hogy visszakapják azt a jogállásukat, amitől a kormány korábban megfosztotta őket. Emlékeztetett, hogy az Alkotmánybíróság is kimondta már korábban a rendelkezés alkotmányellenességét és hasonló ítéletet hozott a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is. Megítélése szerint most egy olyan helyzet alakult ki, amely új rendszerváltásért kiált. Mint lapunk is megírta , a MET több óvodát, általános iskolát és középiskolát is fenntart Budapesten és az ország hátrányos helyzetű térségeiben, például a Szabolcs megyei Tiszaszentmártonban vagy Beregdarócon. Korábban Iványi Gábor arról írt, a minisztériumban nehezményezték, hogy a MET intézményei alacsony arányban küldték vissza az Oktatási Hivatalnak „a nem kötelező családi háttér index felméréseket”, ezért „nem tudják mérni, illetve összehasonlítani az eredményeket más hasonló intézményekkel”.