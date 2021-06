Ismét életbe lép a vörös kód

Az országos tisztifőorvos hőségriasztását figyelembe véve június 29-én 8 órától június 30-án 20 óráig adta ki a figyelmeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A hőség miatt kedd reggeltől szerda estig ismét kiadta a vörös kód figyelmeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A rendelkezés azt is jelenti, hogy adott esetben a hajléktalan embereket fogadniuk kell a nem nekik fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. Az Emmi hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését és az országos tisztifőorvos hőségriasztását figyelembe véve június 29-én 8 órától június 30-án 20 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést. – Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, kedden és szerdán is meghaladja a 27 Celsius-fokot a napi középhőmérséklet – írták. A közlemény szerint a vörös kódnak két fontos célja van: