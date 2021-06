350,44 forinton az euró

Csütörtöki hatállyal a helyhatóság ellenzéki vezetése és a közműhivatal is megvonta a távhőellátás jogát a Fidesz-közeli vállalkozóhoz köthető cégtől, amelynek a kormányhivatal a segítségére sietett. Az átadás-átvétel nem ígérkezik zökkenőmentesnek, de melegvíz talán lesz.

A múlt hét végén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) július 1-i hatállyal megvonta a helyi távhőellátás jogát a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató (DVCSH) Kft.-től - derül ki a hatóság közzétételéből. Az érintett 20 ezer fogyasztó ellátásával az állami tulajdonú MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató (MVM OTSZ) Zrt.-t bízták meg. Április végén az ellenzéki irányítású városvezetés felmondta a céggel egyébként 1998 óta élő szolgáltatási szerződést, amit az összellenzéki Rajta, Újváros Egyesületet képviselő Pintér Tamás polgármester gyors sajtótájékoztatóján úgy jellemzett , hogy "véget ért egy mérgező kapcsolat". A város és a DVCSH közötti gondok a régmúltban gyökereznek - vázolta megkeresésünkre Pintér Tamás. Pontosabban nemcsak a DVCSH-val, hanem a cég kisebbségi része mögött álló Pomázi Csaba vállalkozó különböző érdekeltségeivel.A polgármester emlékeztetett, hogy noha a DVCSH többsége az önkormányzaté, a koncessziós szerződés olyan irányítási jogokat adott át a kisebbségi tagoknak, hogy az elmúlt évtizedek során az önkormányzat egyáltalán nem láthatott bele a DVCSH könyveibe. A korábban a Dunaferrnél is megfordult Pomázi Csabát Simicska Lajos egykori Fidesz-oligarchához, illetve a kormányfő feleségéhez, Lévai Anikóhoz kötött úgynevezett szolnoki csoporthoz sorolták . Változó helyzetére jellemző, hogy hőtermeléshez kötődő esetei miatt már a város előző, Fidesz-KDNP-s vezetése alatt is vizsgálat indult. A gyanú szerint ugyanis a közpénzen vásárolt, Dunaújvárost csődbe döntő úgynevezett gázmotorok valahogy Pomázi Csaba hőtermelőinél kötöttek ki. Pintér Tamás felelevenítette, hogy az üzletember büntetőügyekben is érintett. A szakításhoz ugyanakkor a DVCSH szolgáltatásának többszöri kihagyása vezetett, ami az e tárgyú kilátásokat is elbizonytalanította - hangsúlyozta a polgármester. Lapunk már 2017-ben egy, a DVCSH hő-, illetve meleg- és hidegvíz-szolgáltatásának kimaradásai miatti lakossági tüntetésről tudósított . De idén februárban is leállt néhány napra a fűtés. A polgármester - az egyesületi képviselők egyhangú támogatása mellett - egyébként jövő év január 1-i hatállyal a DVCSH víz- és csatornaszolgáltatását is felmondta. A MEKH visszavonó kijelölő határozatai egyértelműek: arra utasítják a DVCSH-t, hogy a távhő- és melegvízszolgáltatáshoz szükséges eszközöket-jogosultságokat július 1-ig adja át az MVM OTSZ-nek. (Az ügy pikantériája, hogy Horváth Péter MEKH-elnököt egykoron szintén a Fidesz-hátország szolnoki csoportjához sorolták .) A határozat 35 pontja ugyanakkor sejteti, hogy nem várható olajozott átmenet. Az iratból többek között kiderül: a hatóság, értesülvén a szerződésbontásról, nyilatkozatra kérte a DVCSH-t, amely halasztást kért, de nem kapott. Majd kiderült, a DVCSH "peresítés előtti felhívásban" kérte a polgármesteri hivatalt - szintén hasztalan - a felmondás visszavonására. A cég szerint a felmondás jogszabálysértő, semmis és hatálytalan, aminek eldöntése a MEKH szerint a bíróság dolga. A hatóság itt meglehetős csípős szavakkal illeti a Fejér Megyei Kormányhivatal május végi törvényességi felhívását , amely szerint vírusveszélyhelyzet alatt nem lett volna "elengedhetetlen" az intézkedés, amit így törvénysértőnek nyilvánít. (Ugyanígy vélekednek a víz- és csatornaszolgáltatás felmondásáról is.) A közműhatóság szerint a jogerő nélküli kormányhivatali irat, elvitatva a rendezés lehetőségét, nem veszi figyelembe a MEKH kizárólagos döntési hatáskörét. A határozat utal a távhővagyon hozzáférési, használati, bérleti és tulajdonvitáira is, amire lapunknak a polgármester szintén utalt. A DVCSH 40 pontos hatósági nyilatkozatában ugyanakkor leszögezi, hogy beruházásai miatt nem mond le hálózati hozzáféréséről. Erre a hivatal hosszú indoklása szerint nincs mód. A DVCSH egyébként már pert is indított. A hatóság szerint a DVCSH tulajdonosai közötti, immár szintén bíróságon folytatódó, "elmérgesedett viszony" szintén fenyegeti az ellátásbiztonságot. Pintér Tamás lapunknak hozzáfűzte: bár az elmúlt hetek során a város vagyonkezelőjét, az - eszközöket is birtokló - DVG Zrt.-t előkészítették a szolgáltatás átvételére, a hatóság általuk pontosan nem ismert okokból végül az állami MVM oroszlányi távhőcégét bízta meg a folytatással. Innentől kezdve, bár természetesen mindenben segítik az átvevőt, a folyamat levezénylése az MVM-cég feladata. Ez a fentieken túl már csak azért sem ígérkezik zökkenőmentesnek, mert még ha sikerül is átvenni az irányítást a helyi szolgáltatóhálózaton, a távhőt változatlanul Pomázi Csabához köthető, jogvitákban szintén érintett cégek termelik, amelyekkel alighanem az MVM OTSZ-nek is meg kell egyeznie. Mindazonáltal a közműhatóságban tegnap az MVM-céggel folytatott egyeztetései tükrében derűlátó. Lapunknak a polgármester azt is elárulta, hogy ha a kezdeti időszakban fennakadások lennének a melegvízszolgáltatással, a Dunaferrtől juthatnak ehhez szükséges energiához. Ám a téli fűtéshez ez már kevés, így mindenképp hosszú távú megoldást szorgalmaz. A DVCSH honlapja ugyanakkor tegnap még nem utalt sem a szolgáltatás, sem így a számlázás beszüntetésére. Némi feszültséget csak a februári fiaskóval kapcsolatos közleményük tükröz. Bemutatkozásuk ugyanakkor rögzíti: 1998 július 1-től 25 éven át - vagyis 2023-ig - jogosultak a város távhőellátására. Az állami MVM - pontosabban elődje, az NKM - három éve vette meg a helyhatóságtól az Oroszlány és Bokod mintegy 5 ezer felhasználóját kiszolgáló fűtésszolgáltatót. Hőjét részben a szénalapú termeléssel hat éve felhagyó, szintén állami Vértesi Erőműből kapja. Lapunk megkeresésére cikkünk megjelenéséig a DVCSH-tól nem kaptunk választ.