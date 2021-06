Már egy éve késik az iskola felújítása, miközben a gyerekek gyógyszertárban tanulnak

Tovább húzódik és drágul a babócsai iskola nagy csinnadrattával beharangozott felújítása, amelynek már egy éve készen kellene lennie.

– Egy éve nézzük ezt a szemétdombot, közben a gyerekek a gyógyszertárban tanulnak. Tavaly év végén még ment a hitegetés, hogy mostanra elkészül, de erre már mindenki csak legyint. Úgy vagyunk vele, mint az a régi tévéműsor: unokáink sem fogják látni – fakadt ki egy harmincas asszony, aki éppen a boltba tartott két gyerekével, amikor megszólítottuk a babócsai iskola, pontosabban annak romjai előtt. Ezeket fekete ponyva próbálja eltakarni a kíváncsi tekintetek elől, de még így is jól láthatóak a tartószerkezetig lerombolt falak, és az udvaron felhalmozott, elképesztő mennyiségű sitt, szemét, építőanyag-maradvány. – Fogalmunk sincs, ez meddig lesz még így – mondta Jáger Gábor polgármester, akit 2019-ben választottak meg, ezzel pedig megörökölte az önkormányzati választást megelőzően nagy csinnadrattával elkezdett projektet. A kaposvári tankerület 1,1 milliárd forintos – uniós – pályázata iskolabővítésről, fűtés- és energiakorszerűsítésről szólt, s – ahogyan erről lapunkban már beszámoltunk – elvileg tavaly nyárra be kellett volna fejeződnie. – A tankerülettől nem kapunk semmilyen hivatalos információt, csak hallomásból tudunk ezt-azt, például, hogy valamikor mostanában jár le a pályázati határidő. Így a legjobb esetben is csak ősz végén indulhat meg újra a munka. Hát nézzen körül, először el kell takarítani ezt a rengeteg szemetet, hogy valaki akár egy szöget is be tudjon verni – jelezte Jáger. Az elkeseredett polgármester ennél többet nem akar mondani az ügyről, a helyiek viszont beszédesebbek voltak. Az mindenkinek egyértelmű, hogy az amúgy is hátrányos helyzetű dél-somogyi település csúnyán ráfázott – ők nyomdafestéket kevésbé elbíró kifejezéssel éltek – főleg, hogy igazából nem is lett volna szükség ilyen volumenű beruházásra, elég lett volna szigetelni és tatarozni az épületet. Az iskolába a felújítást követően 300-500 gyereknek kellene majd járnia, ám jelenleg a létszám alig 120: a tanulók ötödét az elmúlt másfél évben vitték el a szülők, megelégelve, hogy az alsósok a hajdani gyógyszertár épületébe, a felsősök a plébániára kényszerültek. Előbbiben a tanári magyarázat áthallatszik a másik osztályba és a 80-90 gyereknek egy 8x12 méteres udvar jut, utóbbiban többek között olyan helyiségekben zajlik az oktatás, amelyeknek önálló kijáratuk sincs, hanem csak másik „tantermeken” keresztül lehet megközelíteni őket. Ahogyan arról lapunk tavaly már beszámolt, a kivitelező APM Construct Kft. a koronavírus-járványt okolta a csúszás miatt. A múlt nyáron a tankerület még elfogadva a cég indokait, új januári átadási határidőt szabott meg. Novemberben aztán a tankerület kiadott egy közleményt, amelyben azonnali hatállyal felmondta a szerződést a kivitelezővel, többek között arra hivatkozva, hogy a cég a többszöri felszólítás ellenére sem fokozta a munkatempót, sőt, tényleges munka hónapok óta nem folyt az iskolánál, illetve a munkaterületen felhalmozott hulladék megfelelő kezeléséről sem gondoskodott. Forrásaink szerint a cég és a tankerület azóta pereskednek, amit Borda László, az APM Construct ügyvezetője is megerősített, ám az eljárások lezárultáig nem akart nyilatkozni a babócsai beruházásról. Informátoraink állították, a tankerület eredendően márciusra ígérte az új tender kiírását, s áprilisra a nyertes kiválasztását, ám ezzel is megcsúsztak. – Az eredeti összeg nem is lesz elég a befejezésre – állította egy helyi építési vállalkozó, aki szerint legalább 30-35 százalékos árnövekedésre kell számítani, már csak az építőanyagárak elszabadulása miatt is, ráadásul a szemét és sitt elszállítása is sok tízmillióba kerülhet. Ez alapján 300-400 millióval drágulhat a beruházás. – Ránézésre nem túl szívderítőek az állapotok, azaz kérdés, mi használható az elvégzett munkából és mennyi pénz maradt meg az eredeti összegből? – tette fel a kérdést. Megkerestük a kaposvári tankerület igazgatóját, Stickel Pétert, akinek megbízásából Sinka Szilvia gazdasági vezető azt mondta, soron kívül elvégeztették az állagmegóvási munkákat a további károk elkerülése érdekében. Sinka elismerte, a kivitelező céggel szemben pert indítottak. – A tankerület építési igazságügyi szakértő bevonásával állapotfelmérést és szakvéleményt készíttetett, május 25-én pedig újabb kivitelezői pályázatot írt ki, amely július elején jár le. A szerződés aláírásától számított 270 napon belül be kell fejeződnie a munkálatoknak – mondta. A tankerület szerint a két kijelölt, ideiglenes helyszínen, vagyis a hajdani gyógyszertárban és paplakban „az oktatás-nevelés feltételeit maradéktalanul biztosítjuk a vonatkozó előírásoknak és a szülői igényeknek megfelelően”. Sinka Szilvia kérdésünkre megjegyezte, nincs tudomásuk olyan projektszabálytalansági gyanúról, amely indokolná belső felelősségi eljárás lefolytatását.



– Nagy szarban van a tankerület, ugyanis kizárt, hogy a jövő tavaszi választásokra elkészüljön az iskola – jegyezte meg egy helybéli.

– Ha csak össze nem gányolják, s átadják sietve, aztán majd a szavazás után befejezik valahogy. Nem lenne újdonság ez Somogyban, 2019-ben simán felavatták a 67-es gyorsforgalmit is, aztán utána még hónapokig le volt zárva egy jó része.