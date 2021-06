Erős Tengeri Szellő fújhatja meg Putyint a következő napokban

Szavazott a demokrata többségű alsóház: kormányzók, szenátorok és bírók nem kívánatos alakját is el kell távolítani.

Folytatódik a kultúrharc az Egyesült Államokban, ahol a polgárjogi és rasszizmus elleni harc jegyében szimbolikus gesztust tett a Képviselőház: eltávolítják a törvényhozás épületéből, a Capitoliumból több olyan történelmi alak szobrát, akik a fehér felsőbbrendűség elkötelezett támogatói voltak – számolt be minderről a Guardian . A demokrata többségű alsóház kedden szavazott a javaslatról, és az egykori polgárháború konföderációs figuráit bemutató alkotások eltávolítására 285-en szavaztak igennel, 120-an pedig nemmel. A republikánusok közül 67-en szintén az eltávolítás mellett szavaztak. A Capitoliumból „kiűzendő” Charles Aycock egykori észak-karolinai kormányzó, John Calhoun konföderációs alelnök és James Clarke arkansasi szenátor emlékműve. Roger Taney mellszobra sem maradhat, ő írta a legfelsőbb bíróság azon ítéletét 1857-ben, amivel megtagadta a rabszolgáktól az állampolgárságot. A helyére Thurgood Marshall, az első fekete főbíró büsztje kerül, aki 1967-ben nyert egy pert, ami kimondta, törvénytelen az iskolai szegregáció. A szobrok sorsát Joe Biden elnöknek is szentesítenie kell majd, de előbb a szenátusnak is döntenie kell, amelyben egyenlő számú demokrata és republikánus foglal helyet. Emlékeztettek, tagállami szinteken is zajlik a konföderációs szobrok eltüntetése, csak tavaly 160 emlékmű ment a süllyesztőbe. (A 24.hu nyomán)