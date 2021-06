Orbán ugyan görcsösen próbálkozik, mégsem tud újat mutatni – Magyarország a V4-ek soros elnökségére készül

Tovább élesedik a zuglói ellenzéki előválasztás: Hadházy Ákos a közösségi oldalán fakadt ki a nyíltan meg nem nevezett, ugyanakkor sejthetően szocialista képviselőtársa ellen.

- írja szerdai Facebook-posztjában Hadházy Ákos. Noha a politikus szemmel láthatóan kerülte az illető nevének leírását, minden bizonnyal kihívójára, Tóth Csabára gondolhatott. A szocialista politikus kedden tartott egy sajtóbeszélgetést, melyen lapunk munkatársa is jelen volt. „Mindenki múltjában lehetnek sötét foltok” - fogalmazott, félreérthetetlenül utalva arra, hogy a Momentum támogatását élvező Hadházy Ákos sem lehet makulátlan. A független politikus a Népszava megkeresésére aznap úgy reagált, hogy csak Jézus Krisztus volt teljesen bűntelen, ám ő semmi olyat nem tett, ami miatt politikusként szégyenkeznie kellene. Most azonban Hadházy már bővebben kifejtette álláspontját, hangoztatva, hogy saját szempontjából nem érdeklik a Tóth Csaba által elmondottak.

Hadházy Ákos ezt követően két lehallgatási jegyzőkönyvet is bemutatott, amely szerint Zuschlag Jánost 2018-ban elküldték utána "kémkedni", hogy találjon valami muníciót a lejáratásához és amennyiben ez nem sikerül, akkor találjon ki egy mesét róla. Ám az utóbbi sem jött össze. "Nem félek tőlük, de hogy mennyire undorodom ezektől, azt el sem tudom mondani!" - zárta sorait. Mint lapunk is beszámolt róla , a XIV. kerületben azt követően bolydult fel az ellenzéki politika, hogy Fekete-Győr András, a Momentum elnöke bejelentette, a párt színeiben a Tolna megyei Szekszárd helyett itt indul az ellenzéki előválasztáson Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Azóta Tóth Csaba egy olyan videót is megosztott az oldalán, amiben egy fideszes polgármester mondandójával bírálja Hadházyt. Emellett a zuglói postaládákban tömegesen bukkant fel e gy olyan szórólap , amely a politikust kívánja befeketíteni.