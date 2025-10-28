Orbán Balázs szerint a V4-ek újjáépítése folyamatban van. Úgy tűnik azonban, hogy az új visegrádi szövetségnek három, nem pedig négy tagja lenne, Lengyelország kimaradhat.
Orbán Viktor külpolitikájának hála sem Kelet-, sem Nyugat-Európában nincs olyan ország, amelyre barátként tekinthetünk.
Lengyelország mutatja az utat Magyarország számára, de követni tudjuk-e, fogjuk-e ismét?
Ugyan Petr Fiala cseh kormányfő kedden azt közölte Ódor Lajos megbízott szlovák kormányfővel tartott közös sajtóértekezletén, hogy senki sem akarja felszámolni a V4-et, valójában éppen a soros elnök Csehország a legkritikusabb az együttműködést illetően.
Rendkívül kritikusan kezeli a visegrádi csoport többi tagja az Ukrajna elleni orosz invázióval kapcsolatos magyar álláspontot - erről beszélt lapunknak Lukasz Lewkowicz lengyel szakértő.
Már Orbán Viktor is elismeri:, hogy az együttműködés halott. Magyarország minden uniós szövetségesét elvesztette, ezért lohol a magyar külügyminiszter az agresszorhoz, ha baj van.
Egy új, értékalapú külpolitikai szemléletmód van felemelkedőben a régióban. Magyarország viszont kimarad ebből a folyamatból és egyre inkább elszigetelődik - erről beszélt a Népszavának Benjamin Tallis, a berlini Hertie School kutatója.
Az elszigetelődés folyamata évek óta zajlik, de rendkívüli módon felgyorsult az eltelt fél évben.
Bár alig több mint egy hét telt el az évből, már most körvonalazódik, hogy a 2022-es év nem a visegrádi államok nagy egymásra találásának éve lesz. Éppen ellenkezőleg.
Pénteken nevezi ki Milos Zeman cseh elnök Petr Fiala kormányát, feladva a külügyminiszter-jelölttel szembeni ellenállását. Az ötpárti kabinet több pártja kritikusan viszonyul a V4-ek együttműködéséhez. De Fialának saját pártjára is oda kell figyelnie.
Emmanuel Macron egynapos budapesti látogatásán elsősorban uniós ügyekről kíván egyeztetni a V4-ek vezetőivel, de Orbán Viktorral tervezett találkozóján nem fogja elhallgatni a magyarországi jogállamisággal kapcsolatos aggodalmait sem.
Míg az Orbán-kormány a kommunista Kínához dörgölőzik, addig a térség más országai inkább a demokratikus Tajvannal mélyítik el a kapcsolatukat.
Gyors gazdasági újraindítás, a biztonság megteremtése, a migránsok elutasítása – a legfontosabb célok, melyeket a magyar miniszterelnök elérne a visegrádi négyek soros elnökségének ideje alatt.
A miniszterelnök szerint a szlovákok és a magyarok ennél többet érdemelnek.
Blinken új fejezetet nyitott: “nyílt eszmecserét” folytatott a visegrádi országok tárcavezetőivel.
Sokszor leírtuk, hogy a visegrádi együttműködés már csak papíron létezik, Orbán Viktor a térségben is egyre inkább magára marad, s ez teljesen független a Fidesz néppárti tagságától. Szlovákiában – eltekintve a régóta a parlamenten kívül vegetáló Magyar Közösség Pártjától (MKP) – nincs igazi szövetségese.
Minderről a V4-es országok kormányfőinek találkozója után beszélt Varsóban.
A miniszterelnök publicisztikában fejtette ki véleményét, eszerint a magyarok küldetése egyenesen európai jelentőségű.