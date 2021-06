Fucsovics a 32 között Wimbledonban

Tizenöt év után távozik a német labdarúgó-válogatott éléről a világ egyik legsikeresebb szövetségi kapitánya, aki utolsó két tornáján elbukott csapatával.

A részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság előtt tudni lehetett, hogy ez lesz az utolsó tornája Joachim Löwnek, a német válogatott szövetségi kapitányának, ahogy az is eldőlt már korábban, a helyét Hansi Flick veszi át. Löw az Eb-n a legjobb négy közé jutást jelölte meg célként, ennek elérése 2008-2016 között minden világ- és Európa-bajnokságon sikerült neki csapatával, de sokan neki tulajdonítják a 2006-os németországi vb-n szerzett bronzérmet is, akkor Jürgen Klinsmann másodedzőjeként volt tagja a nemzeti együttes szakmai stábjának, ám ennél sokkal komolyabb szerepet játszott az ellenfelek feltérképezésében, a taktika és az összeállítás kitalálásában. Löw nagy erénye volt, hogy szépen, stílusosan – és eredményesen – játszó csapatot rakott össze, a 2014-es brazíliai világbajnokságig mindig remekül megtalálta az együttesen belül a fiatalok és idősek arányát. Pályafutása legnagyobb sikere, a brazíliai vb után azonban nem haladt tovább ugyanolyan következetesen azon az úton, ami a korábbi sikereket garantálta számára. Elmaradt a korábban folyamatos vérfrissítés a csapaton belül, ragaszkodott a világbajnokságot nyert játékosokhoz, akkor is, ha a teljesítményük ezt már nem indokolta. A csapatba bekerült újak és a világbajnokok sem voltak olyan egységesek, mint korábban. A belső feszültségek következménye volt a német futball történetének leggyászosabb szereplése a 2018-as oroszországi világbajnokságon, ahol a csoportkört sem élte túl az együttes, erre korábban sosem volt példa világversenyen. Löw nagy erőssége egyben a gyengesége is: nem lehetett megingatni, ha valamit kitalált, akkor ezt tűzön-vízen keresztülvitte. Ennek köszönhette a vb megnyerését 2014-ben, viszont ezért égett le csapatával négy évvel később. A 2021-re halasztott Eb előtt új arcát mutatta a szakember: engedett a futballszakma nyomásának és visszahívta a válogatottba a korábban onnan kitett Mats Hummelst és Thomas Müllert. Ennek a döntésének is köszönhető, hogy a kontinenstornán nem esett meg az a szégyen a németekkel, hogy megint kiesnek a csoportkörben, pedig a magyarok ellen nagyon közel voltak ehhez, de Leon Goretzka a hajrában megszerezte a továbbjutást érő egyenlítő gólt (2-2). Bastian Schweinsteiger, a 2014-ben világbajnok együttes csapatkapitánya, az Eb-n az ARD közszolgálati csatorna szakértőjeként elemzi a mérkőzéseket. Az angolok elleni 2-0-ás vereség és a németek kiesése után azt mondta, 2018-ban leégett a csapat, most „csak” kudarcot vallott. Hangsúlyozta, a kettő között óriási a különbség. A német futballközvélemény számára nagyon fájó, hogy pont az ősi rivális angolok ellen ért véget Löw szövetségi kapitányi pályafutása. A szigetországiak 1966 óta nem tudták vb-n vagy Eb-n legyőzni Németországot, ennek lett vége kedden. „Azt mondtam a meccs előtt a játékosoknak, hogy az egyenes kieséses szakaszban minden hiba végzetes lehet, arra kértem őket, nagyon figyeljünk arra, hogy ne hibázzunk – nyilatkozta Löw a vesztes meccs után az ARD-n. - Nekünk volt két ziccerünk, ezeket kihagytuk, az angolok ugyanennyi lehetőségből szereztek két gólt. Nem játszottunk rosszul, de nem voltunk elég jók a továbbjutáshoz. Ha megnézzük, melyik válogatott, milyen teljesítménnyel jutott el a legjobb nyolcig, akkor be kell vallanunk magunknak, hogy ezen az Eb-n számunkra ez a reális eredmény. A csoportmeccseken nagyon hullámzott a teljesítményünk, vannak hiányposztok a csapatban, melyekre nem találtunk megfelelő megoldást. Mindenki követett el hibákat az Eb-n, én is, az eredmények ismeretében nem csinálnék mindent ugyanígy, de ezen már nincs értelme gondolkozni, ami történt, megtörtént, el kell fogadni és előrenézni.” A német együttes két csapatrészben küzdött komoly problémákkal: hiányzott egy megbízható belső védő, illetve olyan klasszikus befejező csatár, amilyen más együtteseknél Robert Lewandowski vagy Harry Kane. A német válogatottnál Miroslav Klose volt az utolsó, aki ezt a feladatot nemzetközi szinten meg tudta oldani, ő azonban 2014-ben szerepelt utoljára a nemzeti csapatban.