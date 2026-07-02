Jelenlegi első számú női teniszezőnk, Udvardy Panna párosban is búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután partnerével, Isabelle Haverlaggal döntő szettben legyőzte őket Julija Starodubceva és Payton Stearns.
A hétfői ötven százalékos mérleg után ugyanezt az arányt hozta szerdán a második forduló is magyar szempontból Wimbledonban. Fucsovics Márton továbbjutott és a Marozsán Fábiánt búcsúztató Alejandro Davidovich Fokina vár rá pénteken.
Legutóbb 1911-ben fordult elő a női egyes döntőjébenaz, ami most: a győztes – ezúttal a lengyel Iga Świątek – egyetlen gémet sem vesztett (6:0, 6:0).
Novak Djokovic két sima és egy szoros szettben alulmaradt a wimbledoni tenisztorna döntőjében. Női egyesben a párosspecialistaként számon tartott cseh Barbora Krejcikova diadalmaskodott.
Billie Jean King 1963-as menetelése óta ő lett az első nem kiemelt női döntős a füves pályás GS-viadalon.
Oroszok, fehéroroszok és világranglistapontok nélkül rajtol el hétfőn a 135. wimbledoni teniszbajnokság, amelynek főtábláján öt magyar szerepel.
A férfiaknál a szerb Novak Djokovic, a nőknél pedig az ausztrál Ashleigh Barty emelhette magasba az elsőnek járó trófeát.
A 29 éves nyíregyházi játékos már azzal is pályafutása legjobb eredményét érte el a füves pályás Grand Slam-tornán, hogy nyolc közé jutott.
Fucsovics Márton negyeddöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon, miután hétfőn öt játszmában legyőzte az orosz Andrej Rubljovot.
A magyar teniszező pályafutása során először ért el ilyen eredményt ebben a teniszbajnokságban.
Fucsovics Márton nagy csatában legyőzte a 19. helyen kiemelt Jannik Sinnert hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon, ezzel bejutott a 64 közé.
A teste jelzéseit követve döntött így, két hét alatt ugyanis nem tudná megfelelően kipihenni a salakos szezont.
Az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős játék nélkül jutott tovább a wimbledoni teniszbajnokság női párosversenyének nyolcaddöntőjéből.
Az első helyen rangsorolt magyar, francia kettős hétfőn az Alize Cornet, Petra Martic francia, horvát duóval találkozik.
Fucsovics Márton öt játszmában kikapott a 12. helyen kiemelt olasz Fabio Fogninitől a wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában, csütörtökön.
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében.
Közleményükben az áll, hogy a szakmai szempontokat mérlegelve, teljes egyetértésben hozták meg a döntést.
Balázs Attila mérkőzéslabdákról fordítva nyert az ukrán Ilija Marcsenko ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában.
„Ez az egyetlen verseny, amely nem követi a ranglistát” – hangsúlyozta a spanyol teniszező.
A szülési szabadságáról tavasszal visszatérő, a wimbledoni torna előtt a világranglista 181. helyén álló Serena Williams könnyedén jutott be a döntőbe, miután a legjobb négy között simán, két szettben verte a német Julia Görgest.
A páros világranglistán első Babos Tímea, és társa, a francia Kristina Mladenovic a negyeddöntőben búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságon.
Kialakult a legjobb négy mezőnye a wimbledoni teniszbajnokság női versenyében.
Mindössze 51 perc alatt legyőzték a Mandy Minella, Anastasija Sevastova luxemburgi, lett duót.
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic bejutott a női párosok második fordulójába a wimbledoni teniszbajnokságon - írta az MTI.
Fucsovics Márton és a német Mischa Zverev kettőse az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni nyílt teniszbajnokság férfi párosversenytől - írta az MTI.
Fucsovics Márton az első fordulóban vereséget szenvedett, így kiesett a férfi egyes további küzdelmeiből a wimbledoni teniszbajnokságon.
Fucsovics Márton egy helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Babos Tímea az ukrán Leszja Curenko, Fucsovics Márton pedig francia Julien Benneteau ellen játssza első mérkőzését a hétfőn kezdődő wimbledoni teniszbajnokságon - írta az MTI.
Stollár Fanny - oldalán a spanyol Georgina Garcia Pérezzel - bejutott a wimbledoni tenisztorna női páros selejtezőjének második fordulójába - írja az MTI.