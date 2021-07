Blikk: Jennifer Lopez lehet a meglepetésvendég Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén

A Blikk szerint a sztárfellépőt csillagászati összegért sikerült meghívni, és profi szervezők segédkeztek az amerikai popdíva szerződtetésében.

Jennifer Lopez lehet a fellépő Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea lagziján – írja a Blikk több forrásra hivatkozva. A lap egy neve elhallgatását kérő informátora azt mesélte, hogy a sztárfellépőt csillagászati összegért sikerült meghívni, és profi szervezők segédkeztek az amerikai popdíva szerződtetésében, akik az elmúlt években már több világsztárt is Magyarországra hoztak. A Blikk felidézte, hogy a Grammy- és Golden Globe-díjra is jelölt amerikai énekesnő nem először vállal privát bulit. Több milliárdos, politikus és gazdaságilag befolyásos személy van eddigi felkérői között. Például J.Lo már 2009-ben 2 millió dollárért (591 millió forint) énekelt egy moszkvai milliárdos partiján. Ukrajnában egymillió dolláros (295,5 millió forintos) fellépti díjért adott magánkoncertet. Énekelt az orosz oligarcha, Alekszandr Jolkin születésnapján és az üzbég olajmilliárdos, Azam Aszlanov esküvőjén is. Szintén fellépett Telman Iszmajlov azeri üzletember egyik házibuliján, ahol állítólag 1,4 millió dolláros (414 millió forint) gázsit tett zsebre. A legnagyobb visszhangot kiváltó magánrendezvénye 2013-ban volt, amikor dalban kívánt boldog születésnapot Gurbanguli Berdimuhamedov türkmén elnöknek, aki 1 millió dollárt (295,5 millió forintot) fizetett ki érte. A Blikk megkereste Lopez menedzsmentjét, de egyelőre nem érkezett válasz.