"Őket mindenki utálja, nem?"

Hétfő délelőtt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet előtt tiltakozott Fórizs Gyula Zsolt, érdi baptista lelkész, amiért az intézmény nem hajlandó tájékoztatni az 50 évesen elhunyt felesége halálának körülményeiről. „Ő a fele részem, és alig tudok valamit arról, mi történt vele az alatt a végzetes két hét alatt” – mondta lapunknak. Álltja, máig nem jutott hozzá a március 26-n elhunyt Magdolna betegdokumentációjához, pedig számtalanszor kérte a kórháztól. Covidos felesége március 19-én került be a törökbálinti tüdőgondozóba, ahol a röntgen után bent tartották. Kiderült, súlyos, kétoldali tüdőgyulladása van. Később átszállították a Korányiba. Az ottani orvos már azt közölte: Magdolna haldoklik. „Megengedték, hogy bemenjünk elbúcsúzni, a gyerekek is jöhettek. Hétfő délután volt ez, ettől kezdődően kétmondatos válaszokat kaptunk, hogy picit jobban vagy picit rosszabbul van. Péntek este elhunyt. Mi sem azonnal kezdtük ostromolni a kórházat, de május 3-án benyújtottam a kérelmet az egészségügyi dokumentációért, azóta várok” – mondta Fórizs Gyula Zsolt. Hívogatta az intézmény iktatóját, de onnan azt a választ kapta, hogy még nem jött válasz az intenzívről. Elmesélte: amikor a fia ment be elbúcsúzni, meglepve tapasztalta, hogy édesanyja mélyaltatásban meztelenül fekszik az ágyon, mert senki nem vette észre, hogy lecsúszott róla a lepedő. A lelkész úgy érzi, a betegek és hozzátartozóik méltóságának semmibevétele rendszerszintű. Kérdéseinket elküldtük a Korányiba, de nem kaptunk válaszokat.

Magára maradt

Renáta néni évek óta egyedül élt, amióta elhunyt a párja. Az egyik Pest megyei településen lakó asszonyhoz folyamatosan járt ki házi gondozó, mert a nő hosszú ideje cukorbeteg volt, időnként segítségre szorult. Ám a hozzá járó idősgondozó rendszeresen arról beszélt Renátának, hogy nincs beoltva, és mivel sok helyen megfordul munkájából adódóan, tartott attól, hogy elkapja a vírust, és átadja az öregeknek. Majd arra panaszkodott, hogy regisztrált, de valamiért nem kap oltást. Az idős hölgy félelmében arra kérte, egy ideig ne menjen hozzá. A gondozó később visszatért, azt állítva, már megkapta az oltást: kínai szerhez jutott hozzá. Renáta viszont félt az oltástól, nem kérte – hiába akartak segíteni neki a szomszédok a regisztrációban – a vakcinát, s mivel azt hallotta a hírekben, hogy a Sinopharm nem túl megbízható, ismét arra kérte a gondozót, hogy a járvány lecsengéséig nem járjon hozzá. Egy nap viszont cukorbetegsége miatt elájult, kómába esett, s mivel senki nem vette észre, mi történt vele, fél napig feküdt a konyhája kövén. Mire a szomszédok rátalálták és hívták a mentőt, már nagyon le volt gyengülve. Bekerült a kórházba, ahol napokig ápolták, ám ott bekövetkezett az, amitől annyira tartott: elkapta a vírust. A gyenge szervezete végül öt napig bírta a nyomást, Renáta március közepén elhunyt.

Mindent megkapott

– Nagyon aggódtam, amikor a 89 éves édesanyámat koronavírus-fertőzés miatt be kellett vinni a kórházba, de utólag azt mondhatom, hogy kellemesen csalódtam, le a kalappal az orvosok és az ápolónők előtt – mesélte egy középkorú asszony. Édesanyja öt hetet töltött a kórházban, lánya ez idő alatt minden nap tudott beszélni orvossal, sőt, volt köztük, aki a saját mobiltelefonszámát is megadta neki, ha kérdései lennének. – Két alkalommal tudtam meglátogatni, mind a kétszer abszolút betartva az előírásokat: bugyira levetkőzve, steril ruhát felvéve, két kesztyű, két maszk… – ecsetelte a körülményeket. Az idős nő kórházba való bejutása nem volt ennyire gördülékeny. Miután kiderült, hogy édesanyja elkapta a vírust, a család sokáig az otthoni ápolásban bízott. Beszereztek egy szaturációmérőt, amivel folyamatosan figyelték az édesanyját, és mikor a tüdőkapacitás erőteljesen romlani kezdett, azonnal segítséget kértek. A mentősök két és fél óra elteltével érkeztek meg, később pedig csak több telefonnal lehetett kideríteni, hogy a kórház pontosan melyik részlegére szállították be az édesanyját. Végül öt hét után hazaengedték az idős asszonyt, aki nagyon legyengült, s nem sokkal később otthon elhunyt, amiben a Covid miatti szövődmények is közrejátszhattak. A lányát utólag is megnyugtatta, hogy a kórházi zárójelentést átnéző ismerős orvosok valamennyien azt mondták: édesanyja minden olyan ellátást megkapott, amire szüksége volt.