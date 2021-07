Európa legdrágább politikai YouTube-kampányát futtatja a Fidesz

„Ez nem személyes ügy” – mondta a sajtónak tartott csütörtöki háttérbeszélgetésen Tóth Bertalan. Az MSZP társelnöke ezzel arra utal, hogy az utóbbi időben a Demokratikus Koalíció több jelöltjüket is megkereste azzal, beállnak mögéjük az ellenzéki előválasztáson, ha cserében 2022-ben a DK parlamenti frakciójában foglalnak helyet (a szocialisták három jelöltjüket az igenlő döntésük után ki is zárták a pártból, egy pedig kilépett). „Én nem haragszom Gyurcsány Ferencre” – hangsúlyozta Tóth Bertalan, aki azt is mondta, legitimnek tartja, hogy Gyurcsány pártja és a Jobbik is arra törekszik, hogy minél nagyobb frakciót hozzanak össze 2022-ben és ezzel ők vigyék a prímet a kormányban. „Ilyen a politika” – tette hozzá. Hangsúlyozta, jót is tesz a tömbösödés, hogy a majdani kormánykoalíció ne legyen túl fragmentált, ami nehezítheti a döntéshozatal. Ami a Szocialista Párt helyzetét illeti ebben a folyamatban: amellett, hogy a Párbeszéddel közös miniszterelnök-jelöltjük, Karácsony Gergely mögött ott áll az LMP, van egy „erőteljes” megállapodásuk a Momentummal is. Mint mondta, MSZP-Párbeszéd-LMP-trió Karácsony mögött érdemi kihívást jelentett, szerinte ezért „kapaszkodott össze” a DK és a Jobbik, majd ezért kezdett el olyan MSZP-s jelölteket keresni a Demokratikus Koalíció, akik készek egy másik párt érdekeit szolgálni. Tóth a már említett tömbösödési folyamatra vezette vissza, hogy nem lesz minden pártnak és szervezetnek mind a 106 egyéni választókerületben külön jelöltje az őszi előválasztáson. „Ha két nagy blokk feszül egymásnak, akkor a mozgósítás is sokkal intenzívebb lesz” – vélte a pártelnök. Az MSZP-ből nemrég kizárt Molnár Gyula és Szakács László esetére kitérve, azt mondta, a pártok nem tehetnek mást, mint tudomásul veszik, melyik jelölt, hogy dönt és nyilatkozik arról, melyik frakcióba akar majd beülni. Ugyanakkor Szakács esetében az MSZP biztos volt benne, hogy a Párbeszéd és a Momentum támogatásával a kerület nyerhető az előválasztáson, ám úgy fest, a politikus nem hitt ebben, ezért fogadta el a DK ajánlatát. Molnár Gyulát pedig több alkalommal személyes Tóth próbálta meggyőzni, de végül nem járt sikerrel: az egykori újbudai polgármester úgy döntött, „a vetélytárs csapatát erősíti”. A kizárt, kivált politikusok önként választották az MSZP helyett a DK-t, holott nemrég volt, aki posztra aspirált a Szocialista Párton belül, igaz, nem nyert. Talán ez az oka annak, hogy eltávolodtak a pártjuktól – tette hozzá a beszélgetésen jelen lévő Molnár Zsolt, pártigazgató. Tóth Bertalan az MSZP korábbi hajdú-bihari elnökének, Juhászné Lévai Katalinnak a kilépéséről azt mondta, nem az volt a baj vele, hogy túl sokat posztolt a közösségi médiában Dobrev Kláráról, hanem az, hogy rendre nyilvánosan bírálta az MSZP szövetségi politikáját. A társelnök a háttérbeszélgetésen jelentette be azt is, hogy az MSZP-Párbeszéd mintegy 60 helyen állít jelöltet az előválasztáson. Megjegyezte, egyelőre nem világos, hogy áll össze a 2022-es országos közös lista, egy biztos, az összetételre nagy hatással lesz az előválasztás eredménye. Molnár Zsolt megjegyezte, sok függ persze attól, hogy ki vezeti majd ezt a listát, azaz ki lesz a győztes a miniszterelnök-jelöltek versenyében.