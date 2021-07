Hoteltűz: hetven tűzoltó fékezte meg a lángokat Kőszegen (videó)

A munkálatokat a folyamatosan erősödő szél, az eső és a villámlás is nehezítette.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk , villámcsapás következtében gyulladt ki egy használaton kívüli hatszáz négyzetméter alapterületű hotel Kőszegen, a Felsőerdő úton szerdán este. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Szombathelyről, Sárvárról, Körmendről, Kapuvárról és Sopronkövesdről hivatásos, Kőszegről önkormányzati, míg Kőszegszerdahelyről, Bozsokról, Cákról, Kőszegdoroszlóról, Horvátzsidányból önkéntes tűzoltók vonultak a tűzesethez, hogy megfékezzék a lángokat. A Katasztrófavédelem közlése szerint a hetven tűzoltó több irányból, öt vízsugárral kezdte meg az épület tetőszerkezetének hűtését. Egy magasból mentő tűzoltó gépjárműre szerelt vízsugárral is oltották a lángokat. A munkálatokat a folyamatosan erősödő szél, az eső és a villámlás is nehezítette.