A győzelem emlékére 11-kor is harangoznak

Egy apró város a nyugati végeken. Történelmi múlt és csodálatos környezet. Kőszegen már beleszippanthatunk az Alpok különleges hegyi levegőjébe, de nemcsak ezért érdemes pár napot eltölteni arrafelé. Kicsit kívül esik a turista útvonalak nyüzsgésén, de éppen ez adja különleges hangulatát.