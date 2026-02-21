Kőszegen július 20-ig tart a Köz-játék Fesztivál, színházi bemutatókkal, gyerek- és zenei programokkal, kiállítással várják azokat, akik a művészetben kifejezhető közjátékokra is kíváncsiak.
Vallomást tett, de bűnösségét nem ismerte el.
A baleset szombaton, egy telken történt. A gyermeket apja kimentette volna, de mindketten bennrekedtek.
A Hyppolit, a lakáj bemutatójával startol a Kőszegi Várszínház Köz-Játék Fesztiválja július 11-én, a zenés vígjáték főbb szerepeiben Kálid Artúrt, Göttinger Pált, Balázs Andreát, Schneider Zoltánt és Auksz Évát láthatja a közönség.
Az járművön a sofőrön kívül harminc gyerek és három kísérő utazott.
A Kőszegi Várszínházban mutatták be a Miért pont kivi? című francia kortárs darabot a Rózsavölgyi Szalonnal koprodukcióban.
A lövedék Kőszeg várának 1532. augusztusi ostroma óta lehetett a földben.
Friss szellemmel és olykor metsző iróniával itatja át Hegedűs D. Géza rendező Shakespeare Szentivánéji álom című darabját Kőszegen.
A bíróság jogerős döntése szerint lehet semmirekellő kölöknek nevezni a Kőszegi Sör forgalmazóját.
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint országos probléma az orvosok magas átlagéletkora.
A festés elleni fellépés miatt sok kommentelő kritizálta a hivatalt.
A munkálatokat a folyamatosan erősödő szél, az eső és a villámlás is nehezítette.
Megműtötték, már nincs életveszélyes állapotban, a rendőrség büntetőeljárást indított.
A balesetben egy ember könnyebben megsérült. A menetrend szerinti vonatközlekedés várhatóan csak a késő délutáni órákra áll helyre.
A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben.
A nyugat.hu szúrta ki a közösségi portálon is megörökített üzenetet.
Egy apró város a nyugati végeken. Történelmi múlt és csodálatos környezet. Kőszegen már beleszippanthatunk az Alpok különleges hegyi levegőjébe, de nemcsak ezért érdemes pár napot eltölteni arrafelé. Kicsit kívül esik a turista útvonalak nyüzsgésén, de éppen ez adja különleges hangulatát.
Holttestet találtak a tűzoltók egy kőszegi lakástűz oltása után - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Gyöngybagoly megtelepedésére alkalmas költőláda került a kőszegi Jurisics vár északi tornyának ablakába - mondta el az MTI-nek Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának osztályvezetője, a kőszegi természetvédelmi körzet terület-felügyelője.
Tegnap mutatták be a kőszegi Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházban Znamenák István újabb rendezését, A falu rossza című színművet. A színész-rendező Znamenák korábban már sikerrel dolgozott Kőszegen, tavaly nyáron színpadra állította a Vízkereszt, vagy bánom is én című Shakespeare-darabot Nádasdy Ádám fordításában.
Illegálisan működő fémtelepet találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei, akik közérdekű bejelentés alapján végeztek ellenőrzést egy Kőszeghez közeli településen lévő ingatlanon - közölte Cséve Szabolcs, a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának szóvivője kedden.
Egy ember meghalt, ketten megsérültek, amikor egy személygépkocsi és egy furgon frontálisan ütközött a 87-es számú főúton Vas megyében a kőszegfalvi elágazásnál szerda délután.
Autóbusz és személygépkocsi ütközött szombaton reggel Kőszegen, a balesetben a személygépkocsi vezetője súlyosan megsérült - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kigyulladt egy társasház tetőszerkezete Kőszegen a Bezerédy Imre utcában, a ház lakóit kiköltöztették, és ideiglenesen a Jurisics kollégiumban helyezték el - közölte a katasztrófavédelem szombat délután.