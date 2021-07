Bajban van a Trump Organization

Amerikai lapértesülések szerint a manhattani ügyészség vádat emelt a Trump Organization és annak pénzügyi vezérigazgatója, Allen Weisselberg ellen.

A pontos vádpontokat csütörtökön este hozzák nyilvánosságra. Annyit így is tudni lehet, hogy a Donald Trump cégbirodalmát összefogó központi anyavállalat és annak közvetlen irányítója az adószabályok megsértése miatt került bajba. A bukott elnök ellen most valószínűleg nem emelnek vádat, de ez később még megtörténhet – különösen, ha a börtönbüntetéssel fenyegetett menedzser hajlandó lesz ellene tanúskodni. Az ügyészség lépését úgynevezett nagyesküdtszéki eljárás előzte meg, amely arra irányult, hogy elégséges bizonyíték gyűlt-e össze a vádemeléshez. Ennek során többek között megszerezték Donald Trump nyolcévnyi adóbevallását és rengeteg más dokumentumot – ezek egy részét Weisselberg volt menye adta át. A vizsgálat eredetileg arra irányult, hogy a 2016-os elnökválasztás előtt ki rendelte el „hallgatási pénz” kifizetését egy pornószínésznőnek és egy Playboy-modellnek – ez ugyanis sértette a kampányfinanszírozási törvényeket. Menet közben kiderült, hogy Trump cége manipulálta a portfóliójához tartozó ingatlanok értékét – ha bankhitelt vettek föl, akkor felül-, ha biztosítást kellett kötni, akkor alulbecsülték az árat, ami csalás. A 71 esztendős Weisselberg egész felnőtt életében a Trump-családnak dolgozott és pozíciójánál fogva ismeri minden cent sorsát, minden döntés hátterét. Ellene feltehetően az a vád, hogy nem fizetett adót bizonyos nem pénzbeli juttatások – például hivatali lakás és autó - után. A menedzser csütörtökön reggel önként jelentkezett a rendőrségen. Ügyvédjei szerint a neki felrótt adóminimalizáló megoldásokat általánosan használják és a vád merőben politikai. A cég elleni vádak miatt csak pénzbüntetés szabható ki, ám ennek is lehet messzemenő hatása – New York városa és több nagy cég már a január 6-i erőszakos események után megszakította kapcsolatait a Trump Organizationnel. Utóbbiban Trump két felnőtt fia, ifjabb Donald és Eric is vezető szerepet játszik. Korábban a hatóságok már felszámolták a jótékonysági adományokat magáncélokra használó Trump Alapítványt és „hallgatóinak” 25 millió dollár kártérítést fizetve megszűnt a megtévesztő reklámokat alkalmazó Trump Egyetem (valójában csak ingatlanforgalmazó-tanfolyam) is.