Tartósan vízhiányos időszakot hirdettek ki az egész országban

Amiként országszerte, Mátraballán is lyukas, ereszt, rozsdás, mállik a vízhálózat. Schanda Tamás államtitkár ezt azzal magyarázza, hogy a baloldal eladta a víziközműveket, amit "most" ők hoznak helyre. De Orbánék nem hozzák helyre az el sem adott rendszereket.

Ha lehet, még a szokásosnál is abszurdabb válasszal ütötte el Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a jobbikos Dudás Róbert kérését , melyben a tarthatatlan hevesi vízellátás orvoslására kérte a kormányt. Az ellenzéki honatya levelében a Mátraderecske és Mátraballa közötti hálózat folyamatos, gyakran hetente visszatérő hibájára hívja fel a figyelmet. A község vezetése évek óta szorgalmazza a vezeték cseréjét, de az ellátás az elmúlt hetekben is akadozott. Ígéretet kaptak, de a felújítás elmaradt. A víziközművek karbantartása - sokhelyütt cseréje - már nem halogatható tovább. A rendszer elavultsága emberek ezreinek okoz jelenleg is komoly gondot, a jövőben pedig mindez tovább fokozódhat - írja a jobbikos politikus. Arra kéri az innovációs minisztert, hogy a 21. században a mátraballaiaknak se kelljen 19. századi körülmények között élniük. Így biztosítsa a kormány a szükséges forrásokat azért, hogy az egyik legalapvetőbb szolgáltatás, a víz, Mátraballán is rendelkezésre álljon az év minden napján - fogalmaz Dudás Róbert. Schanda Tamás válasz gyanánt-helyett üzenetét azzal kezdi, hogy a baloldal katasztrofális kormányzása idején felelőtlenül elprivatizálta a magyar víziközmű-rendszert is. A külföldi cégek ahelyett, hogy fejlesztettek volna, hagyták lepusztulni a közműveket, miközben a családoktól elvett pénzt nyereségként kivitték az országból. Amikor a nemzeti-polgári kormány 2010-ben átvette a kormányzást, a magyar víziközmű-rendszer közel négy évtizede elmaradt karbantartási és korszerűsítési munkákat görgetett maga előtt. Szerinte nekik "most" nem kevés munkával kell ezt helyrehozniuk. A víziközművek állapota minden magyar embert érint, így a kormány kiemelt célja annak fejlesztése, fenntarthatóságának, zavartalan működésének biztosítása. A 2021-2027 közötti operatív programokban további fejlesztési lehetőségeket biztosítanak az ágazat számára - zárja sorait Schanda Tamás. Az államtitkári válasz kapcsán - azon túl, hogy a kérdésben szereplő témát nem érintette - többek között megjegyzendő: Mátraballán az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatja a vizet, amit története 60 éve alatt mindvégig az állam birtokolt . Emellett résztulajdonos a térség 266 önkormányzata is. Mindazonáltal a hevesi csövek állapota kizárólag a magyar állam sara, arra magánbefektető soha semmilyen hatást nem gyakorolt. Bár tavaly-tavalyelőtt az ÉRV tízmilliárdos forgalom mellett százmilliós nyereséget mutatott fel, szöveges mellékletük tanúsága szerint 5,5 milliárdos "működési" és 1,9 milliárdos "bérfejlesztési támogatást" kaptak az államtól. Schanda Tamás logikája alapján ez is a magyar családoktól elvett pénz. Az sem igaz, hogy a baloldal elprivatizálta volna a hazai víziközmű-rendszert. Mindeddig 1994-ben a Szegedi Vízmű, 1995-ben a Pécsi Vízmű, 1997-ben a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek, 2006-ban pedig az Érd és Térsége Regionális Víziközmű - szakmai irányítást biztosító - kisebbségi része került külföldi tulajdonba. A lakosság háromnegyedének vízellátása így - az "eladott" cégek részvénytöbbségéhez hasonlóan - mindvégig magyar állami-önkormányzati körben maradt. Mi több, 2009-ben Pécs akkori fideszes vezetősége einstandolta az ottani víziközművagyont, majd peren kívül megegyeztek a francia Suezzel. Budapest - saját költségvetéséből - 2012-ben 15,1 milliárdért visszavásárolta a Fővárosi Vízművek kisebbségi csomagját a Sueztől és a német RWE-től, de Karácsony Gergelyék a helyi csatornacég eladott részét is visszavennék . A külföldi kézen maradt, szakmai irányítást biztosító három kisebbségi hányad mögött az átrendeződések nyomán mára a francia Veolia áll. Arról legalábbis nem látott napvilágot adat, hogy ezek - az államtitkár szavajárásával - "lepusztultabbak" lennének állami-önkormányzati társaiknál. Schanda Tamás megjegyzései kapcsán azt is érdemes nyomatékosítani, hogy a Fidesz-KDNP 11 éve kormányoz. Ez az időszak egyre távolabbi történelmi látószögből jellemezhető csak a "most" szóval, amely szemlélet azonban kevéssé oldja a rozsdát. A szükségletére . Az államtitkár mostani kinyilatkoztatásához hasonló, hangzatos propagandaválaszok ellenére a panaszok mindeddig nem találtak érdemi meghallgatásra. A vízdíjat 2012-ben befagyasztó, 2013-ban tizedével "rezsicsökkentő" Orbán-kabinet most az iparág további központosítására törekszik.