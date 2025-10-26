A két tárcavezető szomorú és dühös, a ljubljanai kabinet válságtanácskozást tartott a Novo Mesto környékének rossz közbiztonsági helyzete miatt.
Az incidens egy kampánygyűlésen történt. A cseh belügyminiszter elítélte az erőszakot.
Iszlamista fegyveresek egy Mohamed-karikatúra miatt végeztek 12 emberrel, többségében a szatirikus lap munkatársaival.
A biztonságiak ártalmatlanították a fiatal elkövetőt.
A tavaly év végi menesztési hullám után az új vezetői pályázatokat már februárban meghirdették, de az első nyertesek neve csak július 15-én vált ismertté.
Az eddigi 3500 forint/liter helyett 5400 forintot fizetnének jövő januártól az anyatejgyűjtő állomások.
Egyes ellenzéki politikusok államcsíny-kísérletről beszélnek.
Suella Braverman egy rendőrséget részrehajlással vádoló cikkel húzta ki a gyufát. Utóda James Cleverly eddigi külügyminiszter lett, David Cameron, a Brexit-népszavazás kiírásáról hírhedt exkormányfő pedig külügyminiszterként tér vissza.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatói posztján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság élén volt változás.
Úgy látszik, a pozsonyi kabinet tagjainak megbizatásai sem hosszúéletűek.
A hormonális fogamzásgátlás minél széleskörűbb elterjesztése lehet az igazi megoldás.
A Belügyminisztérium tárgyalásra hívó közleményében csördít oda „a baloldali pártoknak”, amelyeket meg is vádolt, hogy ők fűtik az erőszakig fajuló megmozdulásokat.
A tavaly februárban kitört ukrajnai háború miatt az orosz és fehéroroszok sportolók nem indulhatnak nemzetközi viadalokon, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) március 28-i javaslata alapján azonban a rendezők erre engedélyt adhatnak, igaz, feltételekkel.
Teljes képtelenségnek tűnik az, amit a jogalkotó a Belügyminisztériumhoz tartozó az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) feladatául szabott. Amikor ugyanis elgázolták az Magyar Orvosi Kamarát (MOK) az összes ott folyó etikai eljárás lebonyolítását is ennek a testületnek osztották ki. A jogszabály szerint 15 napon belül kell átadni az ETT-nek a kamarai etikai eljárásokat.
Cser Ágnes nevével fémjelzett egészségügyi szakszervezet is kezdeményezte a korábbi tárgyalásai felélesztését, miután a Független Egészségügyi Szakszervezet közölte, hogy sztrájktárgyalással kívánja előmozdítani a szakdolgozók bérének emelését.
Egy óvoda közelében zuhant le a jármű, 18-an vesztették életüket.
Terada Minoru elismerte, hogy egy őt támogató csoport olyan pénzügyi iratokat nyújtott be, melyeket a jelek szerint egy halott ember nevében írtak alá.
Féltucatnyi bizalmas irat landolt Suella Braverman postaládájában.
Máris kinevezték utódját Grant Shapps volt közlekedési miniszter személyében.
Október közepén kerülhet az Orbán-kormány elé a tervezet.
A rendelet két nap múlva, szeptember 15-én hatályba is lép.
Hogy senki ne értse félre, a belügyminisztert Orbán Viktor és Gulyás Gergely is elkísérte.
Magyarországon kívül jelenleg a világ egyetlen államában látja el ugyanaz a személy a belügy- és egészségügyi miniszter feladatait: a Pápua Új-Guinea mellett fekvő Nauru szigetén.
Gulyás Gergely egy 70 oldalas salátatörvénnyel állt elő, amelyből következtetni lehet a változtatásra.
2006 sokkja eredményezett javulást néhány területen, de a megrázkódtatás elmúltával a problémák jelentős része visszatért.
Jól alkalmazva hatékony lehet a folyami hulladékmentesítés - napvilágot látott Pintér Sándor talán egyik legbölcsebb parlamenti válasza.
Az agrártárca az időjárási előrejelzések alapján kezdeményezte a gazdálkodók vízhasználatát megkönnyítő lépést a belügyminiszternél.
Tárgyalásra szólították fel hétfőn a belügyminisztert a rendvédelmi szakszervezetek, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy csak a parancsnokok bérét akarja emelni a kormány.
Hiába a nemzetközi botrány, a Belügyminisztérium nem rendelt el belső ellenőrzést a Microsoft-ügyben.