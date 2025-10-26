Nem várt mellékhatásokkal jár a Magyar Orvosi Kamara kivégzése

Teljes képtelenségnek tűnik az, amit a jogalkotó a Belügyminisztériumhoz tartozó az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) feladatául szabott. Amikor ugyanis elgázolták az Magyar Orvosi Kamarát (MOK) az összes ott folyó etikai eljárás lebonyolítását is ennek a testületnek osztották ki. A jogszabály szerint 15 napon belül kell átadni az ETT-nek a kamarai etikai eljárásokat.