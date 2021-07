Letartóztatták a dísztőrös gyilkosság gyanúsítottját

A kényszerintézkedést a bűnismétlés veszélye miatt hozták meg.

Az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozási bírája annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy dísztőrrel megölte nevelőapját – olvasható a bírósági portál közleményében. Amint arról a Népszava is beszámolt, kedd délelőtt egy Mosonmagyaróváron történt családi veszekedésről érkezett bejelentés a rendőrségre. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 27 éves fiatalember – előzetes szóválást követően – dulakodni kezdett 56 éves nevelőapjával. A verekedés során egy dísztőr került elő, amivel az elsődleges adatok szerint a nevelőapa megsebesítette a fiút, aki a tőrt elvette tőle, majd azzal megszúrta az idősebb férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A bíróság csütörtökön a megalapozott gyanú fennállását megállapította és a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelését indokoltnak látta. Elsősorban a bűnismétlés veszélye miatt, mert a gyanúsított fiú korábban erőszakos bűncselekmény miatt már volt büntetve. Ugyanakkor az eljárás megnehezítésétől is tartani lehet, mert a nyomozóknak a gyanúsított rokonságához tartozó személyi kört kell kihallgatnia. A döntést a gyanúsított és védője és az ügyész is tudomásul vette, így az végleges.