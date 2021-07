Felállt a Mol-Új Európa Alapítványt irányító kuratórium

Várhatóan az idén 126 ezer új személyautót helyeznek forgalomba Magyarországon, ami megegyezne a tavalyi forgalommal – derül ki a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete friss előrejelzéséből.

Korábban míg 10 százalékos növekedéssel és 140 ezer új személyautóval számoltak az importőrök, de az első félévi trendek alapján csökkentették várakozásaikat a szakemberek. A piac láthatóan a vártnál egy kicsit lassabban tér magához a koronavírus okozta sokkból, de a szigorodó környezetvédelmi előírások, a forint gyengülése miatt bekövetkezett áremelések miatt is csökkentett a eladási várakozásain az egyesület. Az első félévben 64 ezer új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ez 16 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest, ám 2020 az első felének jelentős részében a korlátozások miatt zárva voltak a szalonok – így már nem olyan nagyszerű eredmény az eladások mértéke. A 2021. év nehezen indult, és némi visszaesést is mutatott 2020 még járványmentes elejéhez képest a személyautók piacán. A 2020. második negyedévében tapasztalt jelentős visszaeséshez képest a piac helyreállt és némi növekedést is mutat, ám a második félévre a már említett okok miatt lassulásra számítanak a szakértők. Az értékesítésben a benzines autók túlsúlya érzékelhető a dieselek kárára, ami a széndioxid-kibocsátás szempontjából nem jó folyamat, míg más károsanyagok oldaláról nézve kedvezőbbnek tűnik. A teljesen elektromos és konnektoros hibrid autók volumene a piac teljes méretéhez képest még mindig alacsony, és a növekedés mértéke egyelőre mérséklődött is, így jelentősen elmarad a várakozásoktól, annak ellenére, hogy egyre-másra jelennek meg az újabb és újabb e-autók. Az első félévben alig 1230 tisztán elektromos személyautót helyeztek forgalomba, ami ugyan 23 százalékos növekedés 2020-hoz képest, de még mindig nagyon alacsony a részaránya a teljes importon belül. A használtautó behozatal továbbra is jelentős: az első félévben 62 386 darab érkezett, ami 4 százalékkal alatta marad az új személyautók forgalomba helyezésének. A haszonjárművek területén 2021 eddig jelentős növekedést hozott, az első félévben 2461 új kamiont, teherautót helyzetek forgalomba, ami 77 százalékos növekedés tavalyhoz képest.