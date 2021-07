Tállai András szerint Gyurcsány "adóterrorra" készül a választások után, ezért mindenkinek a Fideszre kellene szavaznia

Bejelentette a miniszterelnök, hogy miként lépnek fel az építőanyagárak emelkedése ellen. Gyors megoldásban ne is reménykedjünk.

Az Építőipari Vállalkozások Országos Szövetségének (ÉVOSZ) 400 hazai vállalkozás megkérdezése alapján arra, jutott, hogy országosan az építőanyagárak 9-72 százalékkal emelkedtek termékcsoportól függően. A legkisebb növekedést a hideg padlóburkoló lapoknál és zsaluköveknél mérték, míg 72 százalékkal drágultak a faanyagok az év eleje óta, sőt az előrejelzések szerint a második félévben további áremelkedések jönnek. Az okok összetettek, a pandémia alatt az egész világon visszaesett a feldolgozott építőanyagok gyártása, ám az elhalasztott kereslet egyszerre zúdult rá a piacra, ami önmagában az árak jelentős emelkedését hozta magával. A magyar piacon a extra keresletet teremtet a kormány felújítási támogatása, bár a piaci szereplők egy része szerint nem ez a baj okozója. A kormány több tagja már hetek óta jelezte, hogy az áremelkedések letörésére intézkedéseket fognak bevezetni, ezen tervekről Orbán Viktor péntek reggel beszélt az állami rádióban. A tervek szerint októbertől kiviteli korlátozást vezetnek be itthon gyártott építőanyagokra, mert a kormány szerint a hazai drágulás egyik oka a megugró kivitel. A több hónapos csúszásra azért van szükség, mert kiviteli korlátozást engedélyezni kell az Európai Bizottságnak, hisz egy ilyen intézkedés súlyosan korlátozza az unió egyik alapelvét, az áruk szabad áramlását. Már ezt megelőzően bevetik az itthon gyártott alapanyagokra az exportbejelentési kötelezettséget, amit ráadásul állami elővásárlási joggal kombinálnának. A kormány tervezi az extraprofit lefölözést különadó kivetésével – mondta a miniszterelnök. Az elképzelések szerint egy bizonyos árszint felett adóban elvonnák a felár 90 százalékát. Adót kivetni azonban csak az országgyűlés tud, vagyis ehhez az intézkedéshez össze kell hívni parlament rendkívüli ülését vagy meg kell várni az őszi ülésszakot. A kormány szerint a magas árak egyik oka a bányászati termékek (sóder, homok) esetében a szűkös kínálat. Ezért azt tervezik, hogy azon bányáknál, amelyekre már több mint egy éve kiadták az engedélyeket, ám a jogosultak nem kezdték meg a termelést, visszavonhatják a kitermelési jogokat. Nagy kérdés, hogy a kitermelési jogok hosszadalmas újraosztása miként növelné a kitermelést, ha lesz is a fenyegetettségnek valami hatása, akkor hozzáértők szerint az inkább fékező lesz. A jelenlegi árak mellett ugyanis minden tulajdonos a minél hamarabbi nyitásban érdekelt. A kormánytól nem teljesen függetlenül a Gazdasági Versenyhivatal is több vizsgálatot folytat, ugyanis egyes részpiacokon olyan mértékű drágulást tapasztaltak az év első felében, ami piaci folyamatokkal nem magyarázható. A sóder, a cement, a tégla, a gipszkarton esetében merült fel ennek gyanúja. A minap Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy egyes építőanyag-ipari gyártók mintha arra törekednének, hogy az áremelések révén a kormány által adott lakásfelújítások támogatásokat „átszivattyúzzák” az építőanyagiparba, ám ezeket a feltételezéseket eddig hivatalos vizsgálatoknak nem sikerült bizonyítaniuk.